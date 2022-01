Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ermittlungen wegen Diebstahl und Betrug

Wegen Diebstahl und Betrug ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 26-Jährigen, der am Freitag, den 21.01.2022, unter anderem mehrere EC-Karten aus einem unverschlossenen Pkw in der Riedlinger Straße entwendet hat. Nachdem der Tatverdächtige mit den Bankkarten an mehreren Örtlichkeiten Einkäufe tätigte, überführten ihn schließlich mehrere Videoaufzeichnungen, auf denen er identifiziert werden konnte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Fahrzeuge immer - auch beim lediglich kurzen Verlassen - verschlossen werden sollten. Vergewissern Sie sich im Zweifelsfall darüber, ob ihr Fahrzeug auch tatsächlich verschlossen ist. Bewahren Sie zudem nach Möglichkeit keine Wertgegenstände in Fahrzeugen auf, die im öffentlichen Raum abgestellt sind.

Mengen

Verkehrsunfall

Offensichtlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen verlor am Sonntag gegen 18.15 Uhr der 80-jährige Fahrer eines Opel in der Sigmaringendorfer Straße bei Zielfingen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In Folge dessen kam der Pkw von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam anschließend an einer Böschung zum Stehen. Abgesehen von der kurzzeitigen gesundheitlichen Beeinträchtigung blieb der Senior glücklicherweise unverletzt. Der Opel, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

Mengen

Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Trotz des Umstandes, dass die 18-jährige Fahrerin eines VW bereits an einem auf der Fahrbahn geparkten Pkw vorbeifuhr, wollte der entgegenkommende 83-jährige Audi-Lenker seine Fahrt unbeirrt fortsetzen. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse kam es schließlich zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Bei Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bad Saulgau

Überfall auf Lebensmittelmarkt

Wegen eines schweren Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Sigmaringen nach einem Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in der Fuchsgasse. Am Samstag gegen 20 Uhr betrat eine bislang unbekannte männliche Person das Geschäft zu Ladenschluss, bedrohte zwei Beschäftigte mit einem Messer und fesselte diese. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige mit einem größeren Geldbetrag in unbekannte Richtung. Die beiden Angestellten wurden bei dem Überfall leicht verletzt. Der Unbekannte trug dunkle Kleidung und wird als etwa 180cm groß beschrieben. Sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Mögliches Sexualdelikt

Ein mögliches Sexualdelikt soll sich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 1.30 Uhr im Prinzengarten ereignet haben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen richten sich hierbei gegen einen 22-Jährigen, der eine 19-Jährige nach dem gemeinsamen Aufenthalt in einer nahegelegenen Bar hinter einen Baum gezogen und dort sexuelle Handlungen gegen den Willen der Frau an ihr durchgeführt haben soll. Die junge Frau vertraute sich im Anschluss einer Bekannten an. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen bittet etwaige Zeugen unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell