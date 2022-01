Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mülleimer brennen

Sowohl auf dem Gelände einer Schule im Riempp-Weg als auch einem Schulgelände in der Spohnstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag Müll angezündet. Während der Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes den brennenden Papiermüll in der Spohnstraße selbstständig löschte, musste im Riempp-Weg die Feuerwehr anrücken. Die Wehrleute löschten die Eimer. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache und schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus.

Ravensburg

Unbeleuchtet mit Rad unterwegs - Unfall

Glück hatte ein 18 Jahre alter Radfahrer, der am frühen Sonntag um kurz nach Mitternacht in der Adlerstraße von einem Pkw erfasst und nur leicht verletzt wurde. Der Zweiradlenker querte die Straße und war lediglich mit einem Handylicht unterwegs, weshalb ihn der 27-jährige Audi-Fahrer zu spät wahrnahm. An seinem Pkw entstand durch die Kollision ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Fronreute

Unter Drogen und ohne Führerschein - Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Einem 18-Jährigen die Weiterfahrt untersagt hat die Polizei Ravensburg, nachdem er nicht nur ohne Führerschein, sondern mutmaßlich auch unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt wurde. Eine Polizeistreife stoppte den jungen Mann auf der B32 am Sonntagnachmittag. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf mehrere Rauschgifte reagierte, musste der Fahrer die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Auch mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein hat der 18-Jährige zu rechnen. Zudem wird wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Pflichtversicherungsgesetz gegen ihn ermittelt, nachdem die Beamten in dem Wagen, der nicht zugelassen war, eine Schreckschusswaffe fanden.

Horgenzell

Unfall in Kreisverkehr

Auf Höhe von Baumgarten sind zwei Autos am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr im Kreisverkehr auf der L290 zusammengestoßen. Eine VW-Lenkerin, die aus Richtung Horgenzell in den Kreisel einfuhr, übersah dabei eine bereits im Kreisverkehr fahrende Ford-Fahrerin. Bei der Kollision der Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Schlägerei auf Parkplatz

Mehrere Prellungen sowie eine gebrochene Nase und ein demoliertes Auto sind die Bilanz einer Prügelei in der Asamstraße am Samstagnachmittag. Zwei junge Männer im Alter von 21 und 25 Jahren trafen sich, nach einem vorangegangenen Streit, auf dem Parkplatz mit zwei 20 und 17 Jahre alten Geschwistern. Im Verlauf des Gesprächs schlug der 20-Jährige wohl auf den 21-Jährigen ein und die noch jugendliche Schwester ging mit einem Holzstock auf den 21-Jährigen los. Nach mehrfachen Schlägen auf den Kopf rettete sich der 21-Jährige in das Auto seines älteren Begleiters. Die Jugendliche schlug mehrfach auf den Wagen ein, sodass dieser schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein hinzugerufener Rettungsdienst behandelte den 21-Jährigen nach dem Angriff. Auf das Geschwister-Duo kommen nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.

Aulendorf

Verletzter gefunden

Noch nicht geklärt ist die Ursache für die Verletzungen eines 20-Jährigen, die er wohl in der Nacht zum Samstag erlitten hat. Der junge Mann war auf einer privaten Feier und wachte am nächsten Morgen ohne Erinnerung mit Kopfverletzungen im Schlosspark auf. Er musste wegen der schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Ob die Verletzungen die Folge eines Sturzes oder einer körperlichen Auseinandersetzung sind, klärt nun die Polizei. Personen, die in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Leutkirch

Ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet

Eine Geschwindigkeitsmessung war der Anlass dafür, dass ein 30 Jahre alter Autofahrer am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr auf der L 318 bei Urlau vor der Polizei flüchtete. Der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde im Bereich einer 70er-Zone mit über 50 km/h zu schnell gemessen. Als er danach von einer Polizeistreife angehalten werden sollte, drückte er aufs Gas und ergriff die Flucht. Nach kurzer Verfolgung endete die Fahrt in einer Sackgasse. Der 31-Jährige flüchtete zunächst zu Fuß, stelle sich dann aber den Beamten. Er hat nun neben der Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein und der Flucht vor der Polizei auch mit einem erheblichen Bußgeld wegen der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung zu rechnen. Seinen Pkw musste der Mann stehen lassen.

Leutkirch

Kleidercontainer aufgebrochen

Unter massiver Gewalteinwirkung haben Diebe in der Nacht zum Sonntag einen Altkleidercontainer in der Künkelinstraße aufgebrochen. Mutmaßlich warfen die Täter dabei den Container um und stahlen eine unbekannte Anzahl Kleidungsstücke. Der Container wurde bei dem Aufbruch erheblich beschädigt. Wie hoch der entstandene Gesamtschaden ist, kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt, Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Isny

Scheiben an Schule eingeworfen

Mehrere Glasscheiben einer Schule in der Rainstraße hat ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagmittag eineworfen. Insgesamt zerstörte der Täter vier Elemente eines Windfanges zwischen zwei Gebäuden. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt, Hinweise auf den Täter erbittet das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0.

