Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Scheer

Fahren unter Drogeneinwirkung

Bei der Kontrolle eines 25-jährigen Autofahrers am Samstagmittag stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Sigmaringen Anzeichen für eine mögliche Drogenbeeinflussung fest. Eine Blutprobe zum Nachweis, ob der Mann aus Sigmaringen tatsächlich illegale Substanzen eingenommen hat, musste in der Folge durch einen Arzt entnommen werden. Sollte sich der Verdacht bestätigten, hat er mit einem Fahrverbot und einer Geldbuße von mehreren Hundert Euro zu rechnen. Zudem fanden die Beamten wenige Gramm einer Substanz im Pkw des Mannes, bei welcher es sich möglicherweise um illegale Betäubungsmittel handeln könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern ebenfalls noch an.

Sigmaringen

Frontalzusammenstoß durch Bremsmanöver verhindert

Am Samstagmittag, gegen 13:10 Uhr befuhr eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen die Schützenstraße, als ihnen ein Fiat Punto auf der falschen Fahrbahnseite entgegenfuhr. Den drohenden Frontalzusammenstoß mit dem Streifenwagen konnte der Polizeibeamte nur noch durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Bei der anschließenden Kontrolle der 40-jährigen Fahrerin des Fiat stellte die Beamten zudem Anhaltspunkte fest, dass die Frau möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Nachweis wird über eine Blutuntersuchung der entnommenen Blutprobe erfolgen. Zumindest bis das Ergebnis der Untersuchung vorliegt, bleibt der Führerschein der Frau beschlagnahmt und sie darf bis dahin mit führerscheinpflichtigen Fahrzeugen nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen.

