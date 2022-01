Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg

Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei

Durch seine rücksichtslose und gefährliche Fahrweise fiel am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr ein Motorradfahrer in der Ravensburger Nordstadt und Kammerbrühl auf. Auch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Ravensburg beobachtete riskante Fahrmanöver des Mannes und wollte ihn deshalb einer Kontrolle unterziehen. Diesem Vorhaben entzog sich der Motorradfahrer, indem er mit stark überhöhter Geschwindigkeit und unter Missachtung verschiedenster Verkehrsvorschriften vor der Streife floh. Auch bei der umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte das Motorrad nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Fahrer. Auch sucht die Polizei nach Zeugen, die Beobachtungen zu den riskanten und gefährlichen Fahrmanövern des Mannes machen können. Hinweise hierzu werden beim Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Demonstration "Für eine freie Impfentscheidung"

Die ordnungsgemäß angemeldete Demonstration am Samstag, von 14:30 - 16:30 Uhr verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und ihm Rahmen der Auflagen. Die rund 1000 Teilnehmer begingen den genehmigten Aufzugsweg von der Oberschwabenhalle Schützenstraße - Überquerung Schussenstraße - Obere Breite- Charlottenstraße - Marienplatz - Bachstraße - Grünlagen Karlstraße - Grünanlage Schussenstraße - Überquerung Schussenstraße in die Schützenstraße und zurück zum Parkplatz Oberschwabenhalle ohne Zwischenfälle. Die Polizei traf die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen wie Sperrungen. Es kam nur zu vereinzelten und zeitlich begrenzten Behinderungen des Verkehrsflusses.

Ravensburg

Parkhaus mit Farbschmiererei verunstaltet

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschmierten bisher unbekannte Täter das Parkhaus Untertor mit Schriftzügen. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 3500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Geparkter Lkw angefahren und Unfallstelle unerlaubt verlassen

In der Nacht Freitag auf Samstag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen, am Fahrbahnrand der Franz-Beer-Straße geparkten Lkw. Den Spuren vor Ort nach zu schließen, dürfte ein Pkw im Vorbeifahren den Lkw mit dem rechten Außenspiegel gestreift haben. Hierdurch entstand am Lkw ein Schaden von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Weingarten

Geschwindigkeitsüberwachung

Der Verkehrsdienst Ravensburg führte am Samstagabend zwischen 17:30 - 19:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Ravensburger Straße durch. In dieser Zeit stellten sie insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit fest. Eine Autofahrerin muss mit einem Fahrverbot rechnen, da sie die erlaubtem 50 km/h mit gemessenen 86 km/h deutlich überschritten hatte. Zudem hatte ein 30-jähriger BMW-Fahrer aus Österreich nicht nur die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten, sondern mutmaßlich vor Fahrtantritt auch zu viel Alkohol zu sich genommen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest zeigte einen Wert an, der knapp über den erlaubten 0,5 Promille lag. Nach Vorlage der Verkehrsordnungswidrigkeiten -Anzeigen an die zuständigen Bußgeldbehörden, haben die kontrollierten Verkehrsteilnehmer mit Geldbußen in verschiedenen Höhen zu rechnen.

Leutkirch

Auto angefahren und unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Wie nachträglich beim Polizeirevier Leutkirch angezeigt wurde, beschädigte am Donnerstag in der Zeit von 12:00 bis ca. 13:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Schillerstraße abgestellten Mitsubishi Outlander. Der entstandene Schaden am Mitsubishi wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher machen könnten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/84880 in Verbindung zu setzen.

