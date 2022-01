Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Tätlicher Angriff am Stadtbahnhof

Am Samstagabend, um 22:20 Uhr kam es am Stadtbahnhof zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein mutmaßlich alkoholisierter 42-jährigen Mann einen Jugendlichen mehrfach derart stark gegen den Körper, so dass dieser zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Tat beobachteten mehrere Zeugen, die dann den sich vom Tatort entfernenden Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Die Polizei nahm den Mann mit auf die Dienststelle. Der 16-Jährige konnte nach ambulanter Behandlung von Verwandten im Krankenhaus abgeholt und mit nach Hause genommen werden. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Meersburg

Briefkasten beschädigt und Blumenkübel umgeworfen

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter einen Briefkasten an einem Optiker-Geschäft in der Stettener Straße. Möglicherweise die gleichen Täter warfen in der Nähe mehrere Blumenkübel um, an welchen nach einer ersten Inaugenscheinnahme kein Schaden entstanden sein dürfte. Der Sachschaden am Briefkasten wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter Telefon 07551/804-0 in Verbindung zu setzen.

Salem

Angeblich festgefrorener Schwan löst Polizeieinsatz aus

Bei der Rettungsleitstelle ging am Samstagmittag eine Meldung ein, dass auf dem Schlosssee im Bereich der Fischerhütte ein schwarzer Schwan möglicherweise festgefroren sei. Das Polizeirevier Überlingen überprüfte den Sachverhalt vor Ort. Hier stellten sie fest, dass der im See verankerte Plastikschwan einfach keine Lust hatte sich zu bewegen.

