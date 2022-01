Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Das Polizeirevier Überlingen sucht Zeugen zu einer Körperverletzung am Freitag gegen 23.45 Uhr in der Gaststätte "Galgen" in der Münsterstraße in Überlingen. Nach einem Streitgespräch mit einer dreiköpfigen Personengruppe wurde eine 18-jährige Frau plötzlich ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag geht sie zu Boden und wird dort zwei bis dreimal mit den Füßen getreten. Hierdurch erleidet sie Schmerzen im Gesicht und im Rückenbereich. Die drei unbekannten männlichen Personen flüchten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel.: 07551/804-0 entgegen.

Friedrichshafen

Betrunkener E-Scooter Fahrer

Die Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen fiel am Freitag etwa gegen 23.30 Uhr eine E-Scooter Fahrer in der Eugen-Bolz-Straße in Friedrichshafen auf, welcher in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 36-jährigen Fahrers konnten die Beamten deutlichen Atemalkohol feststellen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

