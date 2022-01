Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldugnen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Frau rastet aus

Nachdem eine 42-jährige Frau aus Mengen selbst Opfer einer Straftat wurde, rastete sie am späten Freitagabend etwa gegen 22.15 Uhr während der Versorgung im Rettungswagen völlig aus. Die alkoholisierte Frau war plötzlich mit den Maßnahmen der Rettungskräfte nicht mehr einverstanden und wollte die Örtlichkeit in Sigmaringen In den Burgwiesen verlassen. Im weiteren Verlauf beleidigte sie die eingesetzten Beamten/innen des Polizeireviers Sigmaringen und wurde immer aggressiver. Schließlich mussten ihr sogar Handschließen angelegt werden. Bevor sie anschließend in einem Krankenhaus untergebracht werden konnte, spuckte sie einer Polizeibeamten ins Gesicht. Die aus Osteuropa stammende Frau muss jetzt selbst mit einer Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft rechnen.

Bad Saulgau

Pizza löst Feuerwehreinsatz aus

Durch den Piep Ton eines Rauchmelders aus einer Wohnung in der Schulstraße in Bad Saulgau wurde ein Mitbewohner des Hauses am Samstag etwa gegen 01.30 Uhr alarmiert. Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, wurde die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr versuchte über eine Drehleiter in die Wohnung zu gelangen. Von der Drehleiter aus konnten die Feuerwehr erkennen, dass die Wohnung verraucht war, weshalb die Türe mit einer Ramme geöffnet wurde. Der Wohnungsinhaber wurde schlafend auf dem Sofa angetroffen, er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Für den Qualm in der Wohnung war eine vergessene Pizza im Ofen verantwortlich.

Mengen

Dreister Diebstahlsversuch

In der Annahme, dass es sich um eine Schwester der Sozialstation handelt, öffnete eine 91-jährige Frau in der Seniorenwohnanlage in der Reiserstraße in Mengen am Freitag etwa gegen 17.00 Uhr ihre Wohnungstüre. Tatsächlich wurde die 91-jährige auch von einer etwa 30 Jahre alten, nicht sehr großen Frau mit zierlicher Figur und schwarzen Haaren in ein Gespräch verwickelt und in Richtung Balkon geführt. Als sie sich umdrehte bemerkte die Seniorin eine männliche Person welche aus dem Schlafzimmer kam und die Wohnung verließ. Kurz darauf verließ die vermeintliche Pflegeperson ebenfalls die Wohnung. Bei der Rücksprache mit der Sozialstation stellte sich schließlich heraus, dass es sich um keine Schwester der Sozialisation handelt. Nach ersten Informationen wurde aus der Wohnung nichts entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell