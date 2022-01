Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kirche mit Farbe besprüht

Die Beamten des Polizeireviers Ravensburg stellten am frühen Samstagmorgen gegen 04.20 Uhr ein frisches Graffiti an der Mauer der Evangelischen Stadtkirche im Bereich Marienplatz in Ravensburg fest. Gleichzeitig konnte eine männliche Person erkannt werden, die sich schnellen Fußes von der Örtlichkeit entfernte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein Farbspray in der Hosentasche des 33-jährigen Mannes mit gleicher Farbe wie das Graffiti aufgefunden. Der Sachschaden an der Mauer wird auf ca. 1000.- Euro geschätzt. Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung wird der Mann bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg angezeigt.

Kißlegg

Verursacher für Ölspur gesucht

Zeugen sucht der Verkehrsdienst Kißlegg, nachdem am Freitag gegen 17.30 Uhr eine Ölspur in Kißlegg festgestellt wurde. Diese zog sich über 1,4 Kilometer von der Wangenerstraße über die Herrenstraße bis in die Schloßstraße und endete in der Seestraße. Die gesamte Stecke musste von der Feuerwehr, welche mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort war, abgestreut werden. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst in Kißlegg unter 07563/9099-0 entgegen.

Amtzell

Unfallfucht

Vermutliche beim Ein- bzw. Ausparken touchierte ein Fahrzeug am Freitag in der Zeit von 06.30 Uhr bis 17.30 Uhr einen auf dem Park + Ride Parkplatz an der Anschlussstelle Wangen-West abgestellten Pkw Skoda Octavia. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 1500.- Euro. An der Unfallstelle wurden abgebrochene Teile vermutlich von einem Wohnmobil festgestellt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522/ 984-0 zu melden.

Leutkrich

Sachbeschädigung

Am Samstag, etwa gegen 00.30 Uhr wurde an der Dorfhalle von Urlau in Leutkirch ein kaputter Lampenschirm festgestellt. Ein unbekannter Täter hatte einen größeren Stein, welcher am Tatort zurückblieb, vermutlich mutwillig gegen den Lampenschirm geworfen. Hierbei zerbrach das Plastik. Der Schaden wird auf ca. 100.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel.: 07561/8488-0 entgegen.

