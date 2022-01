Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Pfullendorf) Drei Verletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Pfullendorf / Landkreis Sigmaringen (ots)

Ein medizinischer Notfall dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen der Grund dafür gewesen sein, dass eine 73 Jahre alte Daimler-Fahrerin am Freitag zur Mittagszeit auf der Landesstraße 456 zwischen Krauchenwies und Pfullendorf, kurz vor dem Ortseingang Pfullendorf, einen Verkehrsunfall mit drei Verletzten verursacht hat. Aufgrund des Notstandes verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und überfuhr einen Kreisverkehr, bevor sie in Schlangenlinien auf der Otterswanger Straße weiter in Richtung Stadt fuhr. Dort kam sie kurz vor dem Kreisverkehr auf Höhe des Industriegebeits auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einer Daimler V-Klasse zusammen. Deren 33 Jahre alte Fahrerin sowie eine 2-jährige mitfahrende Tochter erlitten leichte Verletzungen, während die Unfallverursacherin schwere Blessuren davontrug. Ein Rettungshubschrauber brachte die 73-Jährige in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es für etwa zwei Stunden zu Behinderungen. Die Polizei sucht derzeit noch nach Zeugen, die die Fahrt der Seniorin mit der weißen B-Klasse vor dem Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 an die Verkehrspolizei Sigmaringen erbeten.

