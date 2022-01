Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Etwa 14.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag kurz nach 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Paulinenstraße. Ein 18 Jahre alter BMW-Lenker hatte übersehen, dass der vorausfahrende 24-Jährige mit seinem Audi nach links abbiegen wollte und dafür anhalten musste. In der Folge prallte der BMW wuchtig gegen das Audi-Heck. An beiden Autos beläuft sich der Sachschaden auf rund 7.000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Unfall beim Rangieren

Erheblichen Sachschaden hat der 24-jährige Fahrer eines Ford Transit am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Olgastraße verursacht. Beim Rangieren war er gegen einen geparkten Mercedes gestoßen. Während am Ford kein sichtbarer Schaden entstand, beläuft sich dieser am Pkw auf etwa 8.000 Euro.

Friedrichshafen

Unfall bei glatter Fahrbahn

Blitzeis war am späten Donnerstagabend mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der K 7742 zwischen Unterraderach und Markdorf. Eine 29-jährige Opel-Fahrerin war in Richtung Markdorf fahrend ins Schleudern geraten und versuchte daraufhin ihren Wagen abzubremsen. Die nachfolgende 58-jährige Lenkerin eines Renault konnte die Kollision aufgrund der glatten Fahrbahn nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall entstand am Renault Zoe etwa 9.000 Euro, am Opel Adam etwa 6.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Langenargen

Betrüger am Telefon

Fast wäre in älteres Ehepaar aus dem Bereich Langenargen am Donnerstag der Masche dreister Betrüger zum Opfer gefallen. Unbekannte gaben sich als Polizeibeamte und Anwälte aus und überrumpelten die 80 Jahre alte Frau. Sie gaben an, dass die Tochter der Seniorin einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte und nun die Zahlung einer Kaution erforderlich sei. In mehreren längeren Telefonaten brachten die Betrüger das Paar durch geschickte Gesprächsführung soweit, dass der Ehemann einen fünfstelligen Euro-Betrag von der Bank abhob. Glücklicherweise erreichte die 80-Jährige die gemeinsame Tochter rechtzeitig. Diese roch den Braten und verständigte umgehend die Polizei, sodass es zu keiner Geldübergabe kam. Die Polizei rät in diesem Fall nochmals eindringlich zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Sollten sie den Verdacht schöpfen, dass Sie oder ein Angehöriger Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sein könnte, wenden Sie sich an die Polizei. Sensibilisieren sie ihre nahen Bekannten über derartige Anrufe. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07541/3614251.

Meckenbeuren

Raser verursacht Verkehrsunfall

Weil er durch seine rücksichtslose Fahrweise am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr auf der B30 in Lochbrücke einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss ein 21-Jähriger mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Zeugen zufolge fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit am fließenden Verkehr vorbei und nutzte dabei im Kreuzungsbereich zur Brückenstraße unerlaubt die Linksabbiegespur. Aufgrund Gegenverkehres zog er seinen Wagen zurück auf die Geradeausspur in Richtung Ravensburg und prallte dabei in einen vorausfahrenden Skoda. Durch die wuchtige Kollision wurde die 24-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sowohl der Mercedes des Unfallverursachers, an dem rund 12.000 Euro Sachschaden entstand, als auch der Wagen der Frau, an dem der Schaden auf etwa 5.000 Euro beziffert wird, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auf den 21-Jährigen, dessen Führerschein die Polizisten beschlagnahmten, kommt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Überlingen

Diebstahlmeldeanlage ausgelöst - Tatverdächtige flüchten

Nach einem Vorfall am Mittwoch gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Oberriedweg ermittelt die Polizei Überlingen und bittet Zeugen um Hinweise. Zwei Männer verließen zu der Zeit den Markt, woraufhin der Diebstahlmeldealarm auslöste. Ein Angestellter nahm umgehend die Verfolgung der vermeintlichen Diebe auf, die zügig in ihren Pkw stiegen und losfuhren. Der Aufforderung anzuhalten kamen sie nicht nach. Stattdessen sei der Fahrer des dunklen Wagens, mutmaßlich ein 1er BMW, beschleunigt auf den Angestellten zugefahren und habe ihn mit dem Außenspiegel am Arm gestreift. Ob die Männer etwas gestohlen haben, steht bislang noch nicht fest. Zeugen des Vorfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder deren Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei zu melden.

Überlingen

Auffahrunfall

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für den Zusammenstoß zweier Autos am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Lippertsreuter Straße gewesen sein. Ein 45-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Franziskanertor unterwegs und hatte zu spät erkannt, dass die vorausfahrende Opel-Fahrerin am Fußgänger anhalten musste. In der Folge fuhr er dem Wagen auf. Es entstand Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

Überlingen

Rund 40.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 2.45 Uhr auf der B31n bei Aufkirch ereignet hat. Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinter war von Stockach in Richtung Überlingen unterwegs. Bei glatter Fahrbahn und teilweise schneebedeckter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam ins Schleudern, geriet mit seinem Pkw von der Straße und überschlug sich. Während am Sprinter wirtschaftlicher Totalschaden entstand, zog sich der 30-Jährige glücklicherweise eher leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Fahrer in eine Klinik. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da der Fahrer bei der Unfallaufnahme angab, vom Lenker eines dunklen Kombis durch dichtes Auffahren gedrängt und kurz danach gefährlich überholt worden zu sein, bittet die Polizei Personen, die Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Hagnau

Vorfahrt missachtet

Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 14.15 Uhr an der Einmündung der Kepellenstraße zur Bundesstraße 31. Ein 26 Jahre alter Hyundai-Lenker fuhr nach links auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den 74-jährigen Mercedes-Fahrer, der in diesem Moment von Friedrichshafener Richtung kommend nach links in die Kapellenstraße abbog. Im Einmündungsbereich kollidierten die Autos, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell