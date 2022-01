Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Neufra

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligten ereignete sich am Donnerstag gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Harthausen auf der Scher und Neufra. Aufgrund eines Pannenfahrzeugs mussten die 46-jährige Fahrerin eines Smart und die nachfolgende 23-jährige Lenkerin eines Seat auf der Kreisstraße anhalten. Trotz des Versuchs rechtzeitig zu bremsen, kam eine weitere Verkehrsteilnehmerin aufgrund der vorherrschenden Glätte mit ihrem VW ins Rutschen und fuhr den stehenden Fahrzeugen auf, sodass diese aufeinandergeschoben wurden. Die beiden Smart- und Seat-Fahrerinnen verletzten sich durch den Aufprall leicht und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 28-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro.

Sigmaringen

Mit Luftgewehr auf Luftballons geschossen

Mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz muss ein 50-Jähriger rechnen, der am Donnerstagnachmittag auf einem Feld in der Nähe des Quellwegs mit einem Luftgewehr auf eigens mitgebrachte Luftballons geschossen hat. Nachdem eine Zeugin die Polizei verständigt hatte, stellte sich bei der Personenkontrolle heraus, dass der Schütze nicht über den nötigen Waffenschein verfügt. Das Luftgewehr sowie die Munition wurden durch die Beamten sichergestellt.

Ostrach

Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 30-jährige BMW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 21 Uhr auf der Landesstraße zwischen Ostrach und Krauchenwies ereignete. Offenbar aufgrund der witterungsbedingten Glätte kam die Fahrzeuglenkerin alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Hierbei überschlug sich der BMW mehrmals, sodass an diesem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstand. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen.

Bierstetten

Unfall mit verletzten Personen

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße zwischen Reichenbach und Bierstetten ereignete. Auf der witterungsbedingt glatten Landstraße kam die Fahrerin eines Opel alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem Pkw. Die 50-Jährige und ihr 49-jähriger Beifahrer wurden aufgrund ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle eingesetzt.

Bad Saulgau

Mann versteckt sich in Lebensmittelmarkt

Ohne Erfolg blieb am Donnerstagabend ein bislang unbekannter Täter, der sich in einem Lebensmittelmarkt in der Fuchsgasse verborgen hielt, um sich offenbar gezielt einschließen zu lassen. Nach Ladenschluss stellten eine Mitarbeiterin und ihr Kollege den Mann fest, als sich dieser in den Räumlichkeiten des Geschäfts verstecken wollte. Der Täter, der als etwa 185 cm groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt und dunkel bekleidet beschrieben wird, flüchtete in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sich zwischen 20 und 21 Uhr im Bereich des Lebensmittelmarkts aufgehalten haben, unter Tel. 07581/482-0 um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell