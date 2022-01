Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bierstetten

Ortstafeln entwendet

Wohl aufgrund des außergewöhnlichen Ortsnamens hatten es bislang unbekannte Täter auf die Ortstafeln der Gemeinde "Bierstetten" abgesehen. Aufgrund insgesamt dreier Ortstafeln, die im Zeitraum zwischen 7. bis 10. Januar entwendet wurden, hat das Polizeirevier Bad Saulgau nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die nähere Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der Schilder machen können, werden unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise gebeten.

Bad Saulgau

Sattelzug rutscht in Straßengraben

Eine rund einstündige Sperrung der B 32 zwischen Altshausen und Bad Saulgau war am Mittwochvormittag die Folge eines missglückten Wendemanövers. Gegen 5.30 Uhr rutschte ein Sattelzug beim Kehrtmachen auf Höhe der Abzweigung Haid teils in den angrenzenden Straßengraben und konnte seine Fahrt erst nach der Bergung durch eine Spezialfirma fortsetzen. Der 58-Jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde eine Umleitung eingerichtet.

Sigmaringen

Widerstand

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen zwei junge Männer im Alter von 21 und 29 Jahren rechnen, die am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in der Schwabstraße mehrere Mülltonnen und Blumenkästen umgeworfen haben. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei beleidigte der 21-Jährige die von einem Zeugen verständigten Einsatzkräfte. Der 29-Jährige filmte die Einsatzmaßnahmen und missachtete mehrfach die polizeilichen Anweisungen. Im weiteren Verlauf versuchte er, einem Beamten einen Ellenbogenstoß zu verpassen und leistete Widerstand gegen seine Festnahme. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden alkoholisierten Männer in die Obhut eines Bekannten übergeben.

Sigmaringen

Sachbeschädigung an einer Krippe

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen wurden in der Kirche St. Peter und Paul in der Römerstraße mehrere Krippenfiguren umgeworfen und beschädigt. In den Zeiträumen zwischen Freitag, 14.01., und Samstag, 15.01., sowie Montag, 24.01., und Dienstag, 25.01. riss ein unbekannter Täter an mehreren Wachsfiguren offensichtlich mutwillig Arme und Köpfe ab und entwendete kleinere Gegenstände aus der Krippenlandschaft. Der entstandene Sachschaden kann nicht derzeit beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Tel. 07571/104-0 entgegen.

Herbertingen

Verkehrsverstoß

Ein erhebliches Bußgeld erwartet einen 36-jährigen Audi-Fahrer, den Polizisten des Verkehrsdienstes Sigmaringen am Mittwoch gegen 14.15 Uhr auf der B 32 mit einem zivilen Videofahrzeug aufzeichneten. Der Fahrzeuglenker überholte trotz Überholverbot am Ende eines zweispurigen Teilstücks zwei Lkw und nutzte hierzu die Sperrfläche. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte sich der Verkehrsteilnehmer einsichtig. Er wird nun angezeigt.

