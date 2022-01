Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen in der Schmidstraße geparkten Subaru Outback angefahren und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden, ein abgebrochener Spiegel sowie Kratzer im Radkasten und in der Felge, beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen - Manzell

Parkplatzunfall mit hohem Sachschaden

Hoher Sachschaden war die Folge der Unachtsamkeit zweier Autofahrer am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Stockerholzstraße. Ein 68-jähriger Nissan-Lenker bog in eine Parkreihe ein und stieß dabei mit dem Renault einer 34-Jährigen zusammen, die ihren Wagen aus einer Parklücke zurücksetzte. Am Wagen des Mannes entstand 10.000 Euro, am Pkw der Frau rund 3.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Herrenloser Koffer in Zug gefunden - Polizei ermittelt gegen Eigentümer

Nachdem die Bundespolizei am Mittwochabend einen herrenlosen Koffer in einem Zug aufgefunden hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen nun gegen den mutmaßlichen Eigentümer. Grund für die strafrechtlichen Ermittlungen: Im Koffer fanden die Beamten neben dem Pass des 40 Jahre alten Tatverdächtigen unter anderem auch mehre Gramm Marihuana und weitere augenscheinlich illegale Betäubungsmittel. Bei der Abholung des Gepäckstücks nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest. Sie beschlagnahmten das Rauschgift und leiteten ein Strafverfahren ein.

Neukirch

In Gegenverkehr geraten und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der L 333 zwischen Wangen und Tettnang bei Uhetsweiler ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein 60-jährer BMW-Lenker war mit seinem X3 in Richtung Tettnang unterwegs, als ihm auf Höhe der Biogasanlage ein Fahrzeug, mutmaßlich ein grüner VW-Bus, entgegenkam. Das Fahrzeug des Unbekannten kam nach links von der Fahrspur ab und touchierte, trotz eines Ausweichmanövers des 60-Jährigen, den entgegenkommenden BMW an der linken Fahrzeugseite. Trotz des Sachschadens in Höhe von rund 3.000 Euro fuhr der Unfallverursacher einfach in Richtung Wangen weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Rücksichtsloser Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B31n im Bereich der Tierheimkreuzung bei Aufkirch ereignet hat, ermittelt die Polizei Überlingen gegen einen bislang unbekannten Verursacher und sucht Zeugen. Ein BMW-Fahrer fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Friedrichshafen als der unbekannte Fahrer, mutmaßlich eines weißen Pkw, im einspurigen Gegenverkehr unerlaubt zum Überholen eines Lastwagens ansetzte. Der BMW-Lenker musste dem in Richtung Stockach fahrenden Wagen ausweichen um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei zog er seinen Pkw auf die rechte Fahrspur und kollidierte mit einem BMW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachsachschaden, der sich insgesamt auf etwa 18.000 Euro beläuft. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt indes fort. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Unfallflucht und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Brandalarm

Das unsachgemäße Trocknen von Textilien war am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr die Ursache für einen Brandalarm in einer Schule in der Kurt-Hahn-Straße. Ein 18-Jähriger hatte offenbar ein T-Shirt und ein Handtuch auf einen eingeschalteten Standheizlüfter gelegt. Durch die Hitze fing der Stoff Feuer und löste den Alarm aus. Der junge Mann konnte den Brand selbständig löschen, weshalb glücklicherweise kein größerer Schaden entstand und die Einsatzkräfte rasch wieder abrücken konnten.

Überlingen

Unachtsamer Lastwagenfahrer verursacht Verkehrsunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden verursachte ein Lastwagenfahrer am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 im Bereich Nußdorf. Der 34 Jahre alte Unfallverursacher wechselte unachtsam mit seinem Lkw von der linken auf die rechte Fahrspur und übersah dabei den Pkw einer 67-Jährigen. Durch die folgende Kollision entstand am Auto 3.000 Euro Sachschaden. Am Lastwagen hingegen war keine Beschädigung festzustellen.

Markdorf

Vorfahrt missachtet

Beim Zusammenstoß zweier Pkw am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr an der Einmündung des Schießstattwegs in die Zeppelinstraße entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Eine 68-jährige Nissan-Lenkerin wollte auf die Vorfahrtsstraße einfahren und stieß dabei mit einem von links kommenden Skoda einer 58-Jährigen zusammen. Der Gesamtsachschaden wird mit 2.500 Euro beziffert, verletzt wurde niemand.

Bermatingen

Verkehrsschild umgefahren

Unachtsamkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Nacht auf Donnerstag in der Markdorfer Straße. Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin war kurz nach Mitternacht von Markdorf kommend in Richtung Salem unterwegs und übersah in Bermatingen eine Verkehrsinsel. In der Folge kollidierte ihr Wagen mit einem Verkehrszeichen. Während an der Verkehrseinrichtung eher geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Mercedes auf rund 4.000 Euro beziffert. Die 43-jährige Unfallverursacherin blieb unverletzt.

