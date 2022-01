Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Randalierer

Mehrere Polizeistreifen beschäftigt hat ein 31-Jähriger am Mittwochabend im Stadtgebiet. Der Mann randalierte vor einem Wohnhaus in der Brühlstraße, beleidigte die Anwohnerin und schlug letztlich ein Glaselement der Haustüre ein. Im Anschluss zog er immer noch wütend davon, bevor er in der Kemptener Straße vor einen die Straße entlang fahrenden Rettungswagen sprang und diesen zu einer Vollbremsung zwang. Einem weiteren haltenden Wagen schlug der 31-jährige Randalierer auf die Motorhaube. Da er auch die gerufene Polizeistreife fortwährend beleidigte und sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Polizeigewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Da die Beamten bei der Durchsuchung des deutlich alkoholisierten Mannes zudem noch eine Kleinmenge Rauschgift fanden, kommt auf ihn neben den Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung auch eine Anzeige wegen Drogenbesitzes zu.

Leutkirch

Fallrohr gerammt und davongefahren

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr an dem Fallrohr eines Wohnhauses an der Ecke Talbauernstraße/Haldenstraße verursacht. Der bislang nicht bekannte Lenker prallte während seiner Fahrt in Richtung Dorfstraße gegen das Rohr und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer.

Leutkirch

Sonnenblendung führt zu Unfall

Von der Sonne geblendet ist eine Autofahrerin am Mittwochvormittag kurz nach 9 Uhr auf der Fahrt von Unterzeil in Richtung Mailand auf die Gegenspur geraten. Dort stieß die 23-Jährige mit ihrem Ford gegen den Jaguar einer entgegenkommenden 39-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Pkw entstand jeweils Totalschaden, der sich auf insgesamt rund 40.000 Euro belaufen dürfte. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Ravensburg

Gegen Leitplanke gekracht

Glücklicherweise unverletzt ist ein Pkw-Lenker geblieben, der am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr auf der B30 im Bereich der Auffahrt Ravensburg-Nord gegen eine Leitplanke gefahren ist. Der 19 Jahre alte Fahrer kam aus Richtung Weingarten und fuhr die Abfahrt ab, als er mutmaßlich wegen zu hoher Geschwindigkeit aus der Kurve getragen wurde. Er überfuhr eine Grünfläche und kam auf die Auffahrspur zur B 30, wo eine Leitplanke die Fahrt seines Mercedes letztlich stoppte. Am Wagen des Fahranfängers entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Ravensburg

Bei Unfall verletzt

Das Bremsen einer vorausfahrenden Autofahrerin übersehen hat am Mittwochnachmittag kurz nach 15.30 Uhr eine Seat-Lenkerin in der Wangener Straße. Die 67-Jährige war in Richtung Innenstadt unterwegs und erkannte zu spät, dass die 47 Jahre alte Mercedes-Fahrerin vor ihr in die Flappachstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision entstand an den beiden Wagen ein Schaden von insgesamt rund 15.000 Euro. Der Seat wurde nach der Unfallaufnahme abgeschleppt.

Ravensburg

Unfallflucht

Einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht und im Anschluss das Weite gesucht hat ein flüchtiger Fahrzeuglenker nach einem Verkehrsunfall in der Lortzingstraße. Der Unfall, bei dem ein am Straßenrand geparkter Mazda 3 beschädigt wurde, dürfte sich zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, ereignet haben. Personen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Weingarten

Einbruch in Test- und Impfzentrum

Mehrere Elektronikartikel hat ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus einem Test- und Impfzentrum in einem ehemaligen Krankenhaus in der Ravensburger Straße gestohlen. Der Täter stieg über ein Fenster in das Gebäude ein und nahm drei Tablets mit sich, deren Wert sich auf mehrere hundert Euro beläuft. Das Polizeirevier Weingarten hat Ermittlungen eingeleitet und erbittet unter Tel. 0751/803-6666 sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Unfall nach Ampelausfall

Auf der Kreuzung der Aulendorfer Straße mit der Bahnhofstraße ist es am Mittwochvormittag kurz vor 11 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 66 Jahre alte Skoda-Lenkerin übersah beim Einfahren in die Kreuzung aus der Bahnhofstraße einen 43-jährigen vorfahrtsberechtigten VW-Lenker, der von der Aulendorfer Straße kam. Bei dem Zusammenstoß beider Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Wolfegg

Lastwagen fährt Laterne um

Ein Lastwagenfahrer hat am Montagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr eine Straßenlaterne in der Dorfstraße angefahren. Der Schwerlastfahrer stieg nach der Kollision aus, besah sich den Schaden und fuhr dann aber davon. Der Polizeiposten Vogt ermittelt wegen Fahrerflucht, Hinweise auf den Verursacher des Schadens können unter Tel. 07529/97156-0 gegeben werden.

Waldburg

Ausweichmanöver in Böschung verhindert Frontalkollision

In der Böschung gelandet ist eine 34 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochnachmittag, nachdem sie einem Pkw auf der Hauptstraße ausweichen musste. Der 44 Jahre alte Lenker des Kleinlastwagens kam am Ortseingang Waldburg aus Richtung Ankenreute auf die Gegenspur. Die entgegenkommende VW-Fahrerin konnte trotz des Ausweichens von der Straße eine seitliche Kollision nicht ganz verhindern. Während sich der Unfallschaden an ihrem VW auf etwa 2.000 Euro beläuft, wird dieser am Transporter auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Touran musste durch einen Abschleppdienst aus der Böschung gezogen werden. Derzeit steht der Verdacht im Raum, dass der Fahrer des Transporters durch die aNutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt abgelenkt gewesen sein könnte. Der Polizeiposten Vogt ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell