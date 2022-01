Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Radfahrer von Sprinter erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr in der Ehlersstraße hat sich ein Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 43-jährige Lenker eines Mercedes Sprinter fuhr von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei den von links kommenden Radler. Seitlich vom Sprinter erfasst, stürzte der 58-Jährige zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.

Friedrichshafen

Unachtsamer Lastwagenfahrer verursacht Verkehrsunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden war die Folge der Unachtsamkeit eines Lastwagenfahrers am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Auffahrt Friedrichshafen-West. Der 52-jährige Unfallverursacher geriet mit seinem Lkw auf die linke Fahrspur und touchiert dabei den Renault Clio einer 23-Jährigen. Während am Renault, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, rund 3.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Lastwagen hingegen lediglich auf mehrere hundert Euro beziffert.

Friedrichshafen

Unfallflüchtiger hinterlässt mehrere tausend Euro Sachschaden

Nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstagmorgen zwischen 10 und 11.45 Uhr in der Anton-Sommer-Straße einen geparkten BMW angefahren und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Der mutmaßlich von einem Lastwagen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Kressbronn

Raser flüchtet nach Verkehrsunfall

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer rechnen, der am Montagabend gegen 22.45 Uhr augenscheinlich vor der Polizei flüchtete, daraufhin einen Verkehrsunfall verursachte und im Anschluss einfach weiterfuhr. Eine Polizeistreife war im Bereich der K 7777 auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als dieser mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Berg angefahren kam. Ein Aufschließen zum Pkw war der Streifenwagenbesatzung aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit bei unübersichtlichem Straßenverlauf nicht mehr möglich. Bereits kurze Zeit später kam der 20-Jährige, mutmaßlich aufgrund seines hohen Tempos, von der Wäschbachstraße ab, beschädigte eine Hecke und suchte danach das Weite. Erst gegen 3 Uhr stellte sich der 20-Jährige selbst der Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein und bitten nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder auf die Fahrweise des jungen Mannes im grauen 1er BMW aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Der entstandene Sachschaden kann aktuell nicht beziffert werden.

Meckenbeuren

Einbruch in Jugendkaffee

Zum wiederholten Male hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zum "Jugendcafe" in der Graf-Zeppelin-Straße verschafft. Wie bereits am vergangenen Wochenende hebelte der Täter auch in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Tür auf, suchte mutmaßlich vergeblich nach Bargeld und flüchtete ohne Diebesgut. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Markdorf

Erneut ohne Fahrerlaubnis erwischt

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 30 Jahre alter Audi-Fahrer rechnen, der am Dienstagabend im Bereich Markdorf von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Der Mann saß hinterm Steuer, obwohl er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat - und das nicht zum ersten Mal. Bereits zu Jahresbeginn hatten Polizisten ihn erwischt, als er unerlaubt mit einem Pkw unterwegs war. Die Beamten leiteten erneut ein Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Markdorf

Vorfahrt missachtet

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf der Leimbacher Straße. Eine 25 Jahre alte Renault-Fahrerin fuhr von der Straße "Unterleimbach" in den Kreuzungsbereich und übersah dabei offensichtlich den vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Jeep-Fahrer, der ihr in diesem Moment entgegenkam. Bei der folgenden Kollision entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bermatingen

Fahrzeug schwenkt beim Abbiegen aus - Unfall

Rund 3.500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der L 205 zwischen Neufrach und Bermatingen ereignet hat. Ein 47-jähriger Traktorfahrer hatte einen rund 3,8 Meter langen Anbau, einen sogenannten Erdbeertopper, an seinem Fahrzeug angehängt und wollte aus Bermatingen kommend nach links in Richtung Wehausen abbiegen. Beim Einlenken schwenkte die angehängte Maschine aus und touchierte den Lastwagen eines in Richtung Neufrach fahrenden 58-Jährigen. Am Erdbeertopper entstand rund 2.000 Euro Sachschaden, am Planenaufbau des Lkw rund 1.500 Euro Sachschaden.

