Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss ein 22-jähriger BMW-Fahrer rechnen, den Polizisten des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstag in der Sießener Straße kontrolliert haben. Wie sich bei der Verkehrskontrolle herausstelle, ist der junge Mann derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Seine Fahrt durfte er folglich nicht fortsetzen.

Ostrach

Heckenbrand

Ein Heckenbrand, der am Dienstag gegen 13 Uhr für eine größere Rauchentwicklung im Hesseweg sorgte, rief die Freiwillige Feuerwehr auf den Plan. Ein 83-Jähriger hatte mit einem Gasbrenner Unkraut vernichtet, wodurch sich die in der Nähe befindliche Thuja-Hecke auf einer Länge von etwa 3 Metern entzündete. Der Verursacher begann unmittelbar selbst damit, die Hecke zu löschen, sodass die Einsatzkräfte nach der Überprüfung der Brandstelle zeitnah wieder abrücken konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Herbertingen

Verkehrsunfallflucht - die Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand am Dienstag zwischen 12.10 Uhr und 12.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall, der sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Marbacher Straße ereignete. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten roten Toyota und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und bittet Zeugen unter der Tel. 07572/5071 um Hinweise.

Sigmaringen

Angler fällt in Donau

Aus bislang unbekannter Ursache stürzte am Dienstag gegen 14.15 Uhr ein 81-jähriger Angler im Bereich der Laizer Straße und kam im Uferbereich mit dem Kopf im Wasser zum Liegen. Zwei Passanten wurden auf den in der Donau liegenden Mann aufmerksam und konnten diesen aus dem Wasser ziehen, sowie einen Notruf absetzen. Der Angler, der sich bei Bewusstsein befand, wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in eine nahegelegene Klinik verbracht.

Sauldorf

Auto verselbständigt sich

Aus bislang unbekannter Ursache löste sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr der eingelegte Gang eines VW-Golf, der in der Steckeler Straße auf einem leicht abschüssigen Grundstück abgestellt war. Infolgedessen rollte das Fahrzeug auf die angrenzende Fahrbahn, über eine Wiese hinweg und eine Böschung hinunter, bis es schlussendlich an einer Garage in der Straße "Himmelreich" zum Stillstand kam. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, an dem Fahrzeug sowie der Garage entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell