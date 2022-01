Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Pkw geht in Flammen auf

Auf der Landesstraße zwischen der Weststadt und dem Weiler Hübscher ist am Dienstagabend ein BMW in Brand geraten. Ein technischer Defekt im Motorraum dürfte die Ursache dafür gewesen sein, dass der Wagen des 36 Jahre alten Lenkers während der Fahrt Feuer fing. Der BMW brannte im Beisein der Freiwilligen Feuerwehr kontrolliert ab. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Landesstraße musste während der Löscharbeiten für längere Zeit gesperrt werden.

Ravensburg

Parfumdieb erwischt

Wegen eines Diebstahldelikts und Hehlerei ermittelt die Polizei Ravensburg, nachdem ein 36-Jähriger gestern in einem Drogeriemarkt in der Adlerstraße mehrere Parfums gestohlen hat. Dem Marktpersonal fiel der Dieb erst auf, nachdem dieser bereits das Ladengeschäft verlassen hatte. Eine verständigte Polizeistreife fahndete nach dem beschriebenen Täter und griff diesen im Bereich des Bahnhofes auf. Da bei dem 36-Jährgen allerdings keines der drei gestohlenen Duftwasserflaschen gefunden wurde, stoppte die Polizei einen 42 Jahre alten Mann, der sich mit dem Dieb am Bahnhof aufgehalten hatte. Da dieser zwei der drei gestohlenen Parfums im Wert von mehreren hundert Euro bei sich trug, hat er nun mit einer Anzeige wegen Hehlerei zu rechnen.

Weingarten

Unfall auf Bundesstraße

Totalschaden ist am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 auf Höhe Weingarten entstanden. Ein VW-Fahrer setzte auf dem Weg nach Biberach im Bereich der Ausbaustrecke Nord zum Überholen eines Transporters vor ihm an. Dabei übersah er einen 19-Jährigen, der sich mit seinem Audi schon auf gleicher Höhe im Überholvorgang befand. Der Fahranfänger bemerkte das Ausscheren des VW und wich mit seinem Wagen nach links aus. Dabei prallte er gegen die Leitplanke und einen Holzpfeiler. Aufgrund des hohen Schadens an seinem Pkw musste der Audi abgeschleppt werden. Am VW des 62 Jahre alten Unfallgegners entstand kein Schaden.

Altshausen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Hindenburgstraße hat der Verursacher am Dienstag das Weite gesucht. Der flüchtige Fahrer beschädigte zwischen 8.30 und 18.30 Uhr den auf dem Parkplatz bei einer Apotheke stehenden Ford. Er verursachte einen Schaden im Frontbereich des Wagens, der auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Es ist davon auszugehen, dass der Verursacher die Kollision bemerkt hat. Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Wangen

Bei Unfall verletzt

Auf der B 32 im Bereich der Autobahnauffahrt der A 96 Wangen-West kam es am Dienstag gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Der 42 Jahre alte BMW-Lenker war in Richtung Ravensburg unterwegs, als ihm ein von der Autobahn aus Richtung Memmingen kommender 69 Jahre Nissan-Fahrer die Vorfahrt nahm. Dieser wollte nach Wangen auf die Bundesstraße einbiegen und übersah den 42-Jährigen in seinem BMW. Bei der Kollision entstand an den beiden Autos ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungsdienst brachte den verletzten BMW-Lenker in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Anschlussstelle und der B 32 teilweise zu Behinderungen.

Isny

Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall

Bei einem gefährlichen Überholvorgang auf der B 12 zwischen Isny und Wangen hat ein betrunkener Autofahrer am Dienstagabend gegen 23 Uhr einen Unfall verursacht und ist im Anschluss geflüchtet. Der 33 Jahre alte Fahrer war in Richtung Wangen unterwegs, als er auf Höhe von Dorenwaid in einer Kurve zum Überholen des vor ihm fahrenden Lkw ansetzte. Da in diesem Moment Gegenverkehr kam, steuerte der 33-Jährige seinen Opel nach rechts und prallte gegen den Laster. Ohne sich um den Unfall und den entstandenen Schaden von etwa 13.000 Euro zu kümmern, flüchtete er. Ein Pkw-Lenker, der Zeuge des Unfalls wurde, nahm die Verfolgung des Opel-Fahrers auf. Als der stark unfallbeschädigte Wagen einige Zeit später zum Stehen kam, hinderte er den Unfallverursacher an einer weiteren Flucht und verständigte die Polizei. Die Ursache für den Unfall stand schnell fest - der 33-Jährige stand unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seiner mazedonischen und schweizerischen Führerscheine für den Unfallverursacher zur Folge. Auf ihn kommt ein Strafverfahren zu.

Kißlegg

Fahrzeugüberschlag

Mit ihrem Auto überschlagen hat sich am Dienstag kurz nach 11 Uhr eine Autofahrerin während ihrer Fahrt auf der Landesstraße zwischen Rempertshofen und Immenried. Die 19 Jahre alte KIA-Lenkerin kam aus Unachtsamkeit nach rechts aufs Bankett und übersteuerte dort. Sie verlor in der Folge die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Ihr Wagen überschlug sich und kam wieder auf den Rädern an einem Erdwall zum Stehen. Die Fahrerin blieb nach jetzigen Erkenntnissen unverletzt. An ihrem Auto entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

