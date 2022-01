Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen - Lipbach

Mann gerät aufgrund Verkehrsbehinderung in Rage

Mit einer Strafanzeige muss ein 54-jähriger Mann rechnen, der am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr die Polizei beschäftigt hat. Der aggressive Mann regte sich darüber auf, dass ein Lkw, der gerade entladen wurde, die Straße "Im Lenzenstein" versperrte und er nicht vorbeifahren konnte. Der aufgebrachte 54-Jährige stieg daraufhin aus seinem Auto und schlug unvermittelt gegen den Außenspiegel des Lastwagens, sodass dieser zu Bruch ging. Da er wenig später auch bedrohlich auf die beiden Arbeiter losging und offenbar versuchte einen 33-Jährigen zu schlagen, drohen ihm neben der Anzeige wegen Sachbeschädigung weitere strafrechtliche Konsequenzen.

Friedrichshafen

Brand in Carport

Zu einem vermeintlichen Brand in der Katharinenstraße rückten am Montag gegen 14 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus. Offenbar hatte ein Kind mit einem Feuerzeug im Carport gespielt und dabei eine Rolle Toilettenpapier angezündet. Als diese zu rauchen begannen, rief das Kind umgehend um Hilfe. Das kleine Feuer konnte von den Anwohnern mittels Wasserflaschen bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig gelöscht werden. Es entstand geringer Sachschaden im zweistelligen Euro-Bereich. Verletzt wurde niemand.

Langenargen - Oberdorf

Auffahrunfall mit Sachschaden

Rund 4.500 Euro Sachschaden entstand am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Auffahrt zur B 467 bei Mückle. Ein 56-jähriger Daimler-Fahrer hatte übersehen, dass der vorausfahrende 29 Jahre alte Seat-Lenker an der Stoppstelle anhielt und fuhr dem Wagen daraufhin auf. Durch die wuchtige Kollision entstand am Pkw des Unfallverursachers mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Am Seat wird der Sachschaden auf rund 1.500 Euro beziffert. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meersburg

Entlaufener Stier

Ein entlaufener Stier war am Montagabend der Anlass für einen Polizeieinsatz in Schiggendorf. Das Tier hatte sich offenbar durch einen beherzten Sprung über den Zaun eigenständig auf Entdeckungstour begeben. Der Stier konnte in unmittelbarer Nähe des Hofs vom Besitzer eingefangen und mit der Hilfe benachbarter Landwirte und deren Traktoren in die Stallung zurückgetrieben werden. Da Tier blieb unverletzt, gefährdet wurde durch den freilaufenden Vierbeiner nach den bisherigen Erkenntnissen niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell