Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Ins Schleudern geraten

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montagabend gegen 22 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 32 zwischen Gammertingen und Hettingen. Ein 46-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Hettingen unterwegs und verlor in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er geriet ins Schleudern und prallte in der Folge gegen die Schutzplanke. An seinem Pkw, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 4.000 Euro Sachschaden. Wie hoch sich der Schaden an der Verkehrseinrichtung beläuft, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt.

Herbertingen

Eskalierter Streit

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 45 und 22 Jahren kam es am Montagabend gegen 18 Uhr am Bahnhof in Sigmaringen. Bereits auf ihrer gemeinsamen Zugfahrt von Sigmaringen war es zu Streitigkeiten gekommen, die letzten Endes eskalierten. Zwischen dem Bahnhof, der Kapellenstraße und der Steigstraße erhitzen sich die Gemüter offenbar derart, dass beide sich lautstark anschrien und schubsten. Im weiteren Verlauf schlugen sie gegenseitig aufeinander ein, bis sie zu Boden gingen. Passanten verständigten die Polizei. Die Beamten trennten die Kontrahenten und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen beide ein.

Ostrach

Mofafahrer verletzt sich bei Unfall

Verletzungen zog sich ein 49-jähriger Mofafahrer am Montag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Sigmaringer Straße zu. Eine Pkw-Lenkerin fuhr vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in Richtung Straße und hielt ordnungsgemäß an. Der 49-jährige schätzte die Situation offenbar falsch ein, verlor in der Folge die Kontrolle über sein Zweirad uns stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik.

Sauldorf

Fußgänger übersehen

Ein Autofahrer hat am frühen Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Rast und Sentenhart ein am Straßenrand laufendes Kind touchiert. Der 48 Jahre alte Pkw-Lenker nahm im Vorbeifahren zwar einen in gleiche Richtung laufenden Mann mit Taschenlampe war, übersah bei der Dunkelheit aber den links davor laufenden 9-Jährigen. Bei der leichten Kollision wurde der Bub leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht nötig. Am Ford des Unfallverursachers entstand durch den Verkehrsunfall ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Hettingen

Unfall mit Gegenverkehr

Einen Pkw im Gegenverkehr gestreift hat am Montagmorgen eine Lkw-Lenkerin, die auf der B 32 von Veringenstadt nach Gammertingen unterwegs war. Die Schwerlastlenkerin kam mit ihrem Fahrzeug wegen Eisglätte auf die Gegenspur und touchierte dort einen Pkw leicht. Die 24-Jährige sowie der 66 Jahre alte Autofahrer blieben unverletzt. An dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro, während dieser am Lkw eher gering ausfallen dürfte.

Meßkirch

Hoher Schaden nach Verkehrsunfall

Auf mehr als 10.000 Euro dürfte sich der Sachschaden belaufen, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Straße "Am Stachus" entstanden ist. Eine 38 Jahre alte Hyundai-Lenkerin übersah beim Einfahren vom Parkplatz eines Discounters in die Straße den Daimler eines 40-Jährigen, der in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Die Unfallbeteiligten wurden bei der Kollision nicht verletzt.

