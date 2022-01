Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Zu tief ins Glas geschaut hat wohl eine Autofahrerin, die eine Polizeistreife am Montagabend im Hirschgraben kontrollierte. Die 64 Jahre alte Fahrerin fiel auf, da sie trotz Dunkelheit ohne Licht am Auto unterwegs war. Bei einer Verkehrskontrolle stellte die Polizei durch einen Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,9 Promille bei der Fahrerin fest. Die Beamten untersagten der Frau daraufhin die Weiterfahrt. Sie musste in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben und hat nun mit einer Anzeige und einem Fahrverbot sowie einem hohen Bußgeld zu rechnen.

Wangen

Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall an einer Ampelanlage am Boelckeplatz ermittelt die Polizei. Ein bislang nicht bekannter Autofahrer rollte am Montagabend kurz vor 19.30 Uhr während des Wartens bei Rotlicht rückwärts und prallte dabei gegen einen hinter ihm stehenden Hyundai. Im Anschluss fuhr der Unbekannte in Richtung Boelckestraße davon. Personen, die den Unfall gesehen haben, können sich unter Tel. 07522/984-0 bei der Polizei melden.

Isny

Verletzter Schwan

Gleich mehrere besorgte Passanten meldeten am Montagnachmittag einen auffälligen Schwan bei der Polizei. Bei einer Überprüfung der Polizisten zusammen mit einem Beauftragten des Landratsamtes wurde entdeckt, dass das Tier am Fuß verletzt war. Der Schwan wurde eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht. Nach der Behandlung entließen die Helfer den Wasservogel wieder in die Freiheit.

Weingarten

Unfall auf Ampelkreuzung

Abgeschleppt werden mussten zwei Autos, die am Montagnachmittag an der Einmündung der Frauenliebstraße in die Waldseer Straße zusammengestoßen sind. Ein 73 Jahre alter Hyundai-Lenker übersah das Rotlicht der Ampel und stieß im Einmündungsbereich wuchtig mit dem Opel einer 20-Jährigen zusammen, die in Richtung Baienfurt unterwegs war. Der Schaden, der insgesamt bei dem Unfall entstanden ist, wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Aichstetten

Anhänger gestreift

Auf der A96 in Richtung Lindau hat ein flüchtiger Schwerlaster am Montag zwischen 13 und 14 Uhr einen auf dem Standstreifen aufgestellten Sicherungsanhänger gestreift. Ohne sich um die Kollision, bei der ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden ist, zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Verkehrspolizei ermittelt wegen Fahrerflucht und erbittet unter Tel. 07563/9099-0 Hinweise.

Amtzell

Straße verschmutzt

Die Straßenmeisterei war am Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Amtzell und Hannober im Einsatz, nachdem ein Lastwagen auf einem Abschnitt der Strecke für eine starke Verschmutzung gesorgt hat. Der 19 Jahre alte Fahrer kam während Fahrt von der Straße ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und wühlte auf einer längeren Strecke das Erdreich auf, bevor er zum Stehen kam. Zusammen mit einem anderen Lkw-Lenker gelang es dem Verunfallten, seinen Scherlaster wieder auf die Straße zu lenken, hier sorgte er aber für eine starke Verschmutzung. Der 19-Jährige fuhr im Anschluss erst davon, meldete den Unfall aber einige Zeit später bei der Polizei. Der Polizeiposten Vogt prüft nun, ob eine Fahrerflucht im Raum steht.

Ravensburg

Radfahrer nach Kollision mit Auto verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein E-Bike-Fahrer am Montagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 50 Jahre alte Mann befuhr die Marienberger Straße in Richtung Schmalegger Straße, als er auf Höhe der Kreuzung Mittelöschstraße einem Autofahrer die Vorfahrt nahm. Der 50-jährige Ford-Lenker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Der Radler wurde auf die Motorhaube des Autos aufgeladen und stürzte. Der Sachschaden, der durch den Zusammenstoß an Rad und Auto entstand, wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

