Ravensburg

Mann der Wohnung verwiesen

Nach einem häuslichen Angriff hat die Polizei am frühen Montagmorgen einen Mann einer Wohnung in Oberzell verweisen müssen. Nachbarn hatten zuvor die Polizei verständigt, nachdem seit längerer Zeit aus der Wohnung Geschrei zu vernehmen war und auch die in der Wohnung befindlichen Kinder um Hilfe riefen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat der 54-Jährige nach einem zunächst verbalen Streit auf seine 48 Jahre alte Lebensgefährtin eingeschlagen und auch Teile des Wohnungsinventars zerstört. Er verließ im Anschluss selbstständig die Wohnung. Neben dem Wohnungsverweis kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des häuslichen Angriffs auf ihn zu.

Ravensburg

Handtasche geraubt

Zwei junge Frauen überfallen haben zwei unbekannte männliche Täter am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in der Schwanenstraße. Die beiden Männer, von denen einer mit einem Messer bewaffnet war, forderten Geld von den 21 und 24 Jahre alten Frauen. Als diese versicherten, nichts bei sich zu haben, entriss einer der Räuber der Älteren ihre Handtasche. Die Täter flüchteten in Richtung Lerchenweg. Die Tasche, aus der sie zuvor eine Geldbörse gestohlen hatten, warfen sie während der Flucht davon. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt wegen des Raubes. Hinweise können unter Tel. 0751/803-4444 gegeben werden.

Weingarten

Zimmertüren mit Messer beschädigt

Mehrere Zimmertüren hat ein Unbekannter am frühen Samstagmorgen mit einem Messer beschädigt. Der Täter schlug zwischen 3.30 und 4.00 Uhr wohl gegen mehrere Türen der Unterkunft auf dem Münsterplatz und zerkratzte diese mit der Waffe. Außerdem grölte er lautstark, sodass mehrere Bewohner auf ihn aufmerksam wurden. Der Unbekannte, der als etwa 180 cm groß und mit arabischem Aussehen beschrieben wird, sprach wohl nur gebrochen deutsch. Er war mit einem gestreiften T-Shirt, einer grauen Jogginghose und Sportschuhen bekleidet. Der Täter durchsuchte mindestens ein Zimmer der Unterkunft, stahl aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Schaden, den er verursachte, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die Hinweise auf den Fremden geben können, werden gebeten, diese unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

In Wohnung eingebrochen

Einen Laptop hat ein Einbrecher schon am Freitagnachmittag zwischen 16 und 16.30 Uhr aus einer Wohnung in der Siemensstraße gestohlen. Der Täter trat die Wohnungstüre ein und stahl aus der Wohnung neben einer Geldbörse auch einen Laptop. Mit der Beute suchte der Einbrecher das Weite. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Weingarten

Betrunkene in Polizeigewahrsam

Die Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle hat eine 31-Jähige verbracht, die am frühen Montagmorgen alkoholisiert aufgefallen war. Die Frau verständigte selbstständig den Notruf, da sie offensichtlich betrunken war. Gegenüber einer Polizeistreife, die die Frau daraufhin aufsuchte, zeigte sie sich zudem aggressiv. Sie beleidigte und bedrohte die Beamten, was letztlich die Übernachtung auf dem Polizeirevier die Folge hatte. Sie hat nun neben der empfindlichen Kostrechnung für den Gewahrsam auch mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Ebersbach-Musbach

Feuer in Seniorenwohnheim

Wegen eines Brandes in einer Seniorenwohnanlage ist die Freiwillige Feuerwehr am Samstag gegen 11.30 Uhr ausgerückt. Eine Bewohnerin hatte in ihrer Wohnung eine Kerze brennen lassen und war zum Einkaufen gegangen. Das Feuer griff nach einiger Zeit auf einen Holzschrank in der Wohnung über. Die 78-Jährige bemerkte nach ihrer Rückkehr den Brand und konnte glücklicherweise durch ein selbstständiges Löschen noch Schlimmeres verhindern. Sie musste im Anschluss mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden, der durch die Flammen an der Wohnung und dem Mobiliar entstanden ist, wird derweil auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Isny

Autofahrer eingeschlafen

Nach eigenen Angaben eingeschlafen ist ein Autofahrer, der am Sonntagabend während seiner Fahrt auf der B 12 im Bereich des Felderhaldetunnels eingeschlafen ist und einen Unfall verursacht hat. Der 32-Jährige kam während seiner Fahrt nach Kempten mit seinem BMW nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr hier einen Leitpfosten und schaffte es im Anschluss, seinen Pkw wieder auf die Straße zu steuern und anzuhalten. Glücklicherweise hatte der Sekundenschlaf keine schlimmeren Folgen - neben dem Leitpfosten wurde lediglich der BWM in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Bad Wurzach

Auto geht in Flammen auf

In Brand geraten ist am Sonntagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr ein Pkw in der Josenstraße im Ortsteil Gospoldshofen. Der Motorraum des BMW begann zu rauchen, als der Besitzer des Wagens ihn im Hofraum parken wollte. Ein technischer Defekt dürfte die Ursache dafür sein, dass der Pkw in Flammen aufging. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer.

