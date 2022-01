Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter übersehen

Verletzungen erlitt ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße. Eine 62 Jahre alte Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem Wagen von der Rheinstraße in den Kreisverkehr ein und übersah den vorfahrtsberechtigten Jugendlichen dabei offenbar. Bei der folgenden Kollision im Kreisel entstand weder am Pkw noch am E-Scooter Sachschaden. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Tettnang

Übermüdete Autofahrerin überfährt Verkehrsinsel

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr auf der L 333 bei Holzhäusern ereignet hat. Eine 26-jährige Renault-Lenkerin war in Richtung Tettnang unterwegs und überfuhr infolge ihrer mutmaßlichen Übermüdung eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. An ihrem Wagen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand den ersten Einschätzungen zufolge rund 10.000 Euro Sachschaden. Dieser beläuft sich an der Verkehrseinrichtung auf mehrere hundert Euro. Die 26-jährige Unfallverursacherin, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde, blieb glücklicherweise unverletzt.

Kressbronn

Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Nachdem sich Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Haus im Riedweg verschafft haben, ermittelt der Polizeiposten Langenargen nun strafrechtlich. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten sämtliche Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Am Sonntag verständigte die Hauseigentümerin die Polizei, nachdem Zeugen gegen 15 Uhr auf zahlreiche Jugendliche aufmerksam geworden waren, die sich vom Grundstück entfernten. Wie sich herausstellte, hatten sich Unbekannte in vergangener Zeit unerlaubt in der angrenzenden Scheune aufgehalten und dort augenscheinlich gegrillt und Alkohol konsumiert. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07543/93160 entgegen.

Überlingen

Illegal mit Pkw unterwegs

Strafrechtlich muss sich ein 27-jähriger Autofahrer verantworten, den Polizeibeamte am Sonntagmittag zwischen Andelshofen und Owingen gestoppt haben. Die Polizisten wurden auf drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer aufmerksam und veranlassten einen Schnelltest. Da dieser positiv auf Betäubungsmittel reagierte, musste der 27-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung den Verdacht bestätigen, kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf ihn zu, das eine Eintragung im Verkehrssünderregister, ein Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld zur Folge hat. Darüber hinaus leiteten die Ermittler ein Strafverfahren gegen den Fahrer ein, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Meersburg

Aussichtspunkt nach Party vermüllt zurückgelassen

Vollkommen vermüllt hinterlassen haben Feiernde den Aussichtspunkt unterhalb des Rosenhofs am Sonntagmorgen. Passanten waren auf unzählige Alkoholflaschen, Getränkekästen und sonstigen Unrat aufmerksam geworden und verständigten die Beamten. Ermittlungen führten die Polizisten auf die Spur eines der am nächtlichen Gelage Beteiligten. Der 18-Jährige wurde zum zeitnahen Aufräumen verdonnert und muss darüber hinaus auch mit einem empfindlichen Bußgeld der Stadt Meersburg rechnen, das er sich dann gegebenenfalls mit seinen unrühmlichen Mitstreitern teilen kann.

Salem

Nachbarschaftsstreit eskaliert

Gleich mehrfach musste eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Sonntagnachmittag in die Grenzstraße fahren, nachdem dort benachbarte Familien aneinandergeraten waren. Gegen 17 Uhr war es auf der Straße zunächst zwischen den jungen Familienangehörigen zu Streitigkeiten gekommen. Die Mutter eines der Kontrahenten stürzte beim Versuch, die handfeste Auseinandersetzung zu schlichten, was die Gemüter weiter erhitzte. In kurzer Zeit gab es einen Tumult zahlreicher Angehöriger auf der Straße, der von den Beamten aufgelöst werden musste. Die Frau, die sich beim Sturz leicht verletzt hatte, wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auch einer der jugendlichen Kontrahenten musste ärztlich versorgt werden. Nur kurze Zeit später war das Einschreiten der Polizisten erneut erforderlich, da die Familien erneut aneinandergeraten waren. Die Polizei Überlingen hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang sind aktuell noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell