PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Polizei ermittelt wegen mutmaßlicher Körperverletzung - Zeugen gesucht

Beamte des Polizeireviers Sigmaringen haben nach einem bislang unklaren Vorfall am Samstagabend Ermittlungen eingeleitet und bitten etwaige Zeugen, sich zu melden. Die Polizisten wurden gegen 19.45 Uhr wegen einer Ruhestörung zur Nepomukbrücke gerufen. Dort trafen sie eine Gruppe Männer an, von denen ein 18-Jähriger deutliche Verletzungen im Gesicht aufwies. Ein 28 Jahre alter Mann torkelte beim Eintreffen der Polizeistreife weg und stürzte. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die beiden betrunkenen Personen und brachte den 18-Jährigen in eine Klinik. Kurz nach 22 Uhr wurde der Polizei eine verletzte Person vor einem Supermarkt in der Georg-Zimmerer-Straße mitgeteilt. Die Beamten trafen einen 31-Jährigen an, der leichte Verletzungen aufwies. Die Ermittler gehen davon aus, dass es zwischen dem 18-Jährigen und dem 31-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen war und bittet daher unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Meßkirch

Alkoholisiert am Steuer

Rund ein Promille ergab der Alkoholtest bei einem 46-jährigen Autofahrer, den eine Polizeistreife am Samstag gegen 22.30 Uhr im Ortsgebiet gestoppt hat. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Er gelangt nun zur Anzeige.

