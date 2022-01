Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu - Autofahrer übersieht Schneepflug

Ein 73-jähriger Autofahrer übersah beim Einfahren aus dem Feneberg-Parkplatz nach rechts in die Steinbeisstraße den von links kommenden Schneepflug. Der BMW prallte gegen die Schaufel des Schneepfluges. Hierdurch wurde die komplette vordere Front beschädigt. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000, -- Euro. An dem Schneepflug entstand kein Schaden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Waldburg - Sendeanlage des SWR beschädigt

Am Samstag, 22.01.2022 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Sendeanlage des SWR am Galgenberg in Neuwaldburg. Hierbei wurden an der Außenkühlung des Sendehauses die Rohrführung der Kühlanlage abgerissen. Aufgrund dessen sind ca. 20 Liter Frostschutzgemisch ins Erdreich eingedrungen. Dieses wurde durch die Feuerwehr durch oberflächliches Abtragen des Erdreichs versucht einzudämmen. Der Sendemast der Anlage selbst wurde nicht beschädigt. Die Beschädigungen an der Kühlung haben sich nicht negativ auf den Sendebetrieb ausgewirkt. Eine Höhe des zu erwartenden Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Bad Waldsee - Reute - Betrunkener tritt Ehefrau

Zu einer Streitigkeit wurde die Polizei aus Weingarten am Sonntagmorgen dem 23.01.2022 nach Bad Waldsee/Reute gerufen. Aufgrund von Streitigkeiten verständigte die Ehefrau die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten konnte festgestellt werden, dass der 56-jährige Ehemann die Nacht zuvor außer Haus übernachtete. Am Sonntagmorgen fuhr der Ehemann zurück zu seiner Frau, hierauf kam es erneut zu Handgreiflichkeiten zwischen den Eheleuten. Da der Ehemann einen alkoholisierten Eindruck machte wurde ein Alkoholtest durchgeführt welcher deutlich über den Grenzwerten war. In Konsequenz dazu wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein des Mannes einbehalten und ein Platzverweis wegen häuslicher Gewalt ausgesprochen

