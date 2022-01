PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen-Flughafen

Großalarm - Luftnotfall mit gutem Ausgang

Am Samstag, 22. Januar 2022, gegen 16:45 Uhr meldete der Tower des Flughafen Friedrichhafen einen Luftnotfall. Ein Flugzeug der Fluggesellschaft easyJet mit 146 Passagieren und 6 Crewmitgliedern war von London nach Innsbruck unterwegs. Vor Innsbruck bemerkte der Pilot Rauch im Cockpit. Aufgrund von schlechtem Wetter war eine Landung in Innsbruck nicht möglich. Der Pilot flog daraufhin Friedrichhafen an. Auf dem Flughafen Friedrichshafen konnte der Pilot die Maschine um 17:07 Uhr sicher landen. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden. Die Ursache für die Wahrnehmung im Cockpit ist bislang unbekannt, das Flugzeug wird einer Untersuchung unterzogen. Über easyJet wurden Busse organisiert, um den Passagieren die Weiterfahrt nach Innsbruck zu ermöglichen. Die Feuerwehr und das THW waren mit etwa 150, der Rettungsdienst mit ca. 120 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hatte 14 Beamte im Einsatz.

