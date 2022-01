Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Diebstahl von Zigaretten - Geschädigter gesucht

Wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt die Polizei Sigmaringen gegen einen 26 Jahre alten Bewohner der Erstaufnahmestelle für Asylbewerber. Einer Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes war am Freitagabend gegen 21:30 Uhr aufgefallen, dass der Mann ungewöhnlich viele Zigaretten mit sich führte und verständigte die Polizei. Diese konnte bei ihm eine zweistellige Anzahl Zigarettenschachteln feststellen. Nachdem deren Herkunft nicht bekannt sind, wurden diese beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich unter T. 07571 1040 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Drogen weggeworfen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Polizeibeamte des Polizeireviers Sigmaringen am frühen Samstagmorgen in der Straße In den Käppeleswiesen beobachten, wie ein 37 Jahre alter Bewohner eines benachbarten Landkreises 2 Tütchen aus dem Beifahrerfenster warf. Wie sich herausstellte handelte es sich hierbei um Drogen im einstelligen Grammbereich. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Pfullendorf

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Am Freitagmorgen gegen 07:10 Uhr kam es im Kreisverkehr Mengener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die näheres zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Pkw sagen können. Hierbei handelt es sich um einen höheren schwarzen Pkw. Weiterhin war ein Renault Twingo beteiligt, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten sich unter T. 07552 20160 bei der Polizei in Pfullendorf zu melden.

