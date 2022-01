Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Handfeste Auseinandersetzung

Vor einer Gaststätte in der Friedrichstraße kam es am Freitagabend gegen 21:30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nachdem ein 24 Jahre alter Mann auf Grund seiner Alkoholisierung der Gaststätte verwiesen worden war, schlug er dem 40 Jahre alten Mitarbeiter der Gaststätte mit der Faust gegen den Hals. Dieser stieß den 24-jährigen von sich weg, wodurch dieser stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Im weiteren Verlauf beleidigte der 24-jährige Aggressor sowohl die zunächst anwesenden beteiligten Personen, als auch die später hinzugekommenen Polizeibeamten aufs Übelste. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Inwiefern sich der Mitarbeiter der Gaststätte wegen des Stoßes strafbar gemacht hat, wird ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen sein.

Zeugen nach Streit gesucht

Von einem Zeugen wurde am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr vor einem Lebensmitteldiscounter in der Werastraße beobachtet, wie es zwischen einem Mann und zwei Jugendlichen zu einem verbalen Streit kam. Nachdem der Mann seine Füße seitlich zusammengeschlagen hatte und den rechten Arm in Art und Weise des "Hitlergrußes" hob, entfernte er sich fluchtartig mit einem Fahrrad. Nachdem ihm der Zeuge jedoch gefolgt war, konnte der 41-Jährige von den verständigten Polizeibeamten kontrolliert werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen der Verwendung verfassungsfeindlicher Zeichen eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden bislang unbekannten Jugendlichen, sich unter T. 07541 7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Überlingen

Nach Unfallflucht gestellt

Nachdem es am Freitagabend gegen 20:45 Uhr auf Höhe der BB Bank in der Wiestorstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen war, bei dem der Verursacher einfach weiterfuhr, folgte der Geschädigte dem Verursacher bis zu dessen Wohnanschrift und verständigte die Polizei. Diese nahm dem 20 Jahre alten Fahrer eines blauen 1er BMW den Führerschein an Ort und Stelle ab und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei noch Zeugen des Vorfalls, bei dem der Verursacher unmittelbar vor dem Unfall einen weiteren BMW überholt haben soll, infolge dessen es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Golf des Geschädigten gekommen ist. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Zeugen sollen sich unter T. 07551 8040 beim Polizeirevier Überlingen melden.

