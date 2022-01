Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Ravensburg) Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall

Ravensburg/ Landkreis Ravensburg (ots)

Nach dem Überfall auf ein Ladengeschäft in der Ravensburger Innenstadt gestern Mittag (wir berichteten) laufen die polizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Zur Identifizierung des flüchtigen Täters bittet die Polizei jetzt um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer kennt den von der Überwachungskamera des Ladengeschäfts aufgenommenen Tatverdächtigen oder kann Hinweise zur Tat geben? Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333.

Link zu den Bildern: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rv-vers-raub-erpr-edelmetallhaendler/

Unsere Meldung vom 20.01.2022:

Ravensburg

Ermittlungen nach Überfall in Innenstadt

Am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße zu einem versuchten Überfall auf einen Edelmetallhändler. Der bislang nicht bekannte Täter des Überfalls betrat das betroffene Ladengeschäft und zog aus einem mitgeführten schwarzen Einkaufskorb eine augenscheinliche Schusswaffe, mit der er die Angestellte des Geschäfts bedrohte. Er forderte unter Vorhalt der Waffe die Herausgabe von Geld. Ihr 69 Jahre alter Mann, der sich ebenfalls im Geschäft befand, ließ sich von der Bedrohung durch den Räuber nicht einschüchtern. Trotz der drohenden Gefahr bugsierte er den Täter nach draußen, wo dieser ohne Beute die Flucht in Richtung Obere Breitestraße ergriff. Der flüchtige Täter wird als etwa 175 cm groß und 45-60 Jahre alt beschrieben. Er sei kräftig gebaut und etwas untersetzt gewesen. Er trug eine Lederjacke, einen olivgrünen Pullover, blaue Jeans, eine graue Wollmütze und braune Freizeitschuhe. Die verständigte Polizei leitete sofort die Fahndung ein, die bislang nicht zur Ergreifung des Täters führte. Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen zum Täter übernommen. Personen, die Hinweise zu der Tat oder dem flüchtigen Räuber geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-4444 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

