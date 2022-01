Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In Gestrüpp gelandet - Auto nicht mehr fahrbereit

Rund 9.000 Euro Sachschaden ist am Donnerstag kurz nach 6 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg im Bereich Hochgesträß entstanden. Eine 32-Jährige kam mit ihrem Toyota Aygo mutmaßlich aufgrund Unaufmerksamkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte gegen und landete in einem Gestrüpp links neben der Straße. Während der Wagen abgeschleppt werden musste, blieb die 32-Jährige glücklicherweise unverletzt.

Sigmaringen

Angestellten angegriffen

Ein Mitarbeiter einer Firma für Parkplatzüberwachung wurde am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "In der Au" von mehreren Personen angegriffen. Der 34-Jährige brachte an einem Fahrzeug einen Strafzettel an. Ein Angehöriger der Fahrzeugbesitzerin sprach den Angestellten daraufhin an, wobei sich eine verbale Auseinandersetzung entwickelte. Die 30-jährige Besitzerin des Fahrzeugs beleidigte den 34-Jährigen daraufhin, der wiederum versuchte, das Duo zu schlagen. Im weiteren Verlauf griffen zwei bislang unbeteiligte Männer im Alter von 28 und 29 Jahren ein, brachten den 34-Jährigen zu Boden und schlugen dort auf ihn ein. Dabei erlitt das Opfer leichte Verletzungen im Kopfbereich. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun gegen die Beteiligten der Auseinandersetzung wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

Sigmaringen

Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter in der Buchenstraße aus einem VW Tiguan mehrere Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Der Wagen war in der Nacht in einem Carport abgestellt. Der Unbekannte öffnete das Fahrzeug, das möglicherweise nicht verschlossen war, und durchsuchte es. Neben diversem Werkzeug, das sich im Kofferraum befand, entwendete der Dieb zwei Sonnenbrillen und einen Transponder. Personen, die im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 5.45 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Buchenstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Krauchenwies/Meßkirch

Mehrere Anrufe falscher Microsoft-Mitarbeiter

Eine Welle von Anrufen falscher Microsoft-Mitarbeiter hat am Donnerstagmittag mehrere Bürger erreicht. Die Betrüger versuchten in mehreren Telefonaten ihre Opfer davon zu überzeugen, Zugriff auf deren Rechner zu benötigen. Glücklicherweise ließen sich die Angerufenen nicht täuschen und beendeten die Gespräche rasch. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Betrügerbanden, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben und versuchen, Zugriff auf den Computer ihrer Opfer zu erlangen. In diesem Zuge gaukeln die Täter vor, eine Fernwartungssoftware aufzuspielen. Dabei können sie sensible Daten wie Passwörter oder Zugangsdaten zum Online-Banking ausspähen. Nicht selten werden vom Opfer im Anschluss Gebühren für die angebliche Dienstleistung verlangt. Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben, legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten preis. Gewähren Sie niemals einem Fremden Zugriff auf ihren Computer und verständigen Sie sofort die Polizei, wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

Gammertingen

Mehrere Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn

Gleich mehrere Unfälle haben sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der B 32 zwischen Gammertingen und Neufra ereignet. Ein 57-jähriger Opel-Lenker kam auf schneeglatter Fahrbahn im Auslauf einer Rechtskurve ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem VW einer entgegenkommen 37-Jährigen zusammenstieß. Durch die Kollision wurde der Opel gegen eine Schutzplanke geschleudert. Sowohl der 57-Jährige als auch die 37-Jährige und ihre beiden Mitfahrer im Alter von einem und vier Jahren erlitten Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 24.000 Euro. Ein 25 Jahre alter Sprinter-Fahrer erkannte die Unfallstelle rechtzeitig und hielt mit seinem Gespann, auf dessen Anhänger ein Fahrzeug geladen war, vor der Unfallstelle an. Ein nachfolgender 59 Jahre alter Ford-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, wich auf die Gegenfahrbahn aus und erkannte den querstehenden verunfallten Opel. Um nicht mit diesem zu kollidieren, steuerte der 59-Jährige zwischen dem Opel und dem Sprinter hindurch und streifte dabei beide Fahrzeuge. Im Anschluss kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und letztlich im Straßengraben zum Stillstand. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Sprinter wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Durch die Unfälle war die Bundesstraße komplett gesperrt, weshalb sich ein Rückstau entwickelte. Ein 52-jähriger Sattelzuglenker, der im Rückstau stand, musste verkehrsbedingt ein Stück zurücksetzen. Auf der glatten Fahrbahn rutschte die Sattelzugmaschine nach rechts von der Straße gegen die dortige Schutzplanke. Die Zugmaschine sank mit den Rädern in den Untergrund ein und musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Während an dem Sattelzug kein Sachschaden entstand, wird dieser an der Leitplanke und dem Seitenstreifen auf mehrere hundert Euro beziffert. Die B 32 war während der Unfallaufnahmen und der Bergungsmaßnahmen bis gegen 18.45 Uhr gesperrt.

Bad Saulgau

Mehrere Fahrer unter Drogeneinwirkung unterwegs

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer mussten am Donnerstag ihre Fahrzeuge stehen lassen und die Polizei zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Gegen 11.30 Uhr stellten Beamte in der Wiesenstraße bei einem 20-jährigen Autofahrer deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, den ein Vortest bestätigte. Kurz nach 17 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 22-Jährigen mit einem E-Scooter in der Platzstraße. Auch bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv an, zudem ergab ein Alkoholtest über 0,5 Promille. Gegen 18.30 Uhr hielten die Polizisten einen 33-Jährigen in der Oberamteistraße an, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Auch er stand laut Ergebnis eines Vortests unter Drogeneinfluss. Während der Kontrolle nahm ein 24 Jahre alter Bekannter des 33-Jährigen dessen E-Scooter und fuhr davon. Die Beamten beobachteten dies und überprüften den 24-Jährigen ebenfalls - mit dem Ergebnis, dass auch hier ein Drogenvortest auf illegale Substanzen anschlug. Alle Fahrer müssen nun, sollte die Untersuchung der Blutproben den Verdacht der Rauschgiftbeeinflussung bestätigen, mit einem empfindlichen Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten im Verkehrssünderregister rechnen. Der 33-Jährige und sein 24-jähriger Bekannter gelangen indes auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Pfullendorf

Schaukasten besprüht

Unbekannte haben in jüngster Zeit die Rückseite eines Schaukastens am Omnibusbahnhof in der Franz-Xaver-Heilig-Straße besprüht. Zudem verunstalteten die Täter den Boden vor einer Sitzbank und einen Mülleimer. Weitere Farbschmierereien stellte die Polizei auf dem Gelände einer Hausbrauerei in unmittelbarer Nähe fest. Dort wurden an einer Hütte sowie am Gartenzaun Buchstaben aufgesprüht. Der Sachschaden beträgt jeweils mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell