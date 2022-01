Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Langenargen

10-jähriger Radler von Auto erfasst

Vorsorglich in eine Klinik gebracht wurde ein 10 Jahre alter Radfahrer, nachdem er am Donnerstag gegen 8.45 Uhr, ohne auf den Verkehr zu achten, die Lindauer Straße auf Höhe der Amthausstraße überquerte und dabei von einem Pkw erfasst wurde. Offenbar unvermittelt und ohne anzuhalten fuhr der Junge über den Fußgängerüberweg, sodass eine 60-jährige Skoda-Lenkerin nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 10-Jährige auf die Straße und verletzte sich den ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise nur leicht.

Kressbronn

Pkw übersehen - Unfall

Ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand am Donnerstagmorgen gegen 8.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zehntscheuerstraße. Beim Anfahren vom Fahrbahnrand übersah ein 36-Jähriger, dass ein anderer Autofahrer in diesem Moment von hinten an ihm vorbeifuhr. In der Folge kollidierten die beiden Volkswagen seitlich. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 1.000 Euro, am Pkw des 42-jährigen Vorbeifahrenden wird dieser auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Friedrichshafen am Mittwoch stoppten Beamte der Polizei zahlreiche Verkehrssünder. Über 30 Autofahrer hielten sich nicht an die Gurttragepflicht, mehr als 20 Verkehrsteilnehmer wurden dabei erwischt, wie sie ihr Mobiltelefon während der Fahrt benutzten. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld. Für einen der Kontrollierten endete die Weiterfahrt an Ort und Stelle: Da er keine erforderliche Fahrerlaubnis hat kommt auf ihn ein Strafverfahren zu.

Markdorf

Betrunkener belästigt Frau

Mit einer Anzeige wegen Körperverletzung muss ein 26-Jähriger rechnen, der am Donnerstagmittag in der Markstraße eine 18-Jährige körperlich angegriffen haben soll. Der deutlich alkoholisierte Tatverdächtige habe die Frau mehrfach aufdringlich am Handgelenk gezogen und ließ erst von ihr ab, als eine Zeugin auf das Geschehen aufmerksam wurde und ihn anschrie. Die verständigten Polizeibeamten nahmen den 26-Jährigen kurze Zeit später vorläufig fest. Die Atemalkoholmessung ergab bei dem offensichtlich psychisch auffälligen Mann einen Wert von rund 1,7 Promille, woraufhin er in eine Fachklinik gebracht wurde. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Kressbronn

Handfeste Auseinandersetzung

Nach einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Argenstraße ermittelt die Polizei Langenargen strafrechtlich. Ein 16-Jähriger war mit seinem 15-jährigen Gegenüber in Streit geraten. Als der Jüngere der Konfrontation ausweichen wollte, habe der Ältere ihn von hinten angegriffen und auch in der Folge, als der Jüngere zu Boden gegangen war, nicht von ihm abgelassen. Darüber hinaus soll er einem Unbeteiligten das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen haben. Hintergrund der Auseinandersetzung war den ersten Ermittlungen zufolge, dass der 15-Jährige die 16 Jahre alte Freundin des Angreifers am Morgen beim Sportunterricht in der Schule offenbar beim Diebstahl eines kleinen Geldbetrags erwischt hatte. Der leicht verletzte 15-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Auf den Angreifer kommt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung zu. Seiner 16-jährigen Freundin droht eine Anzeige wegen Diebstahls.

Neukirch

Bei Schneeglätte in den Gegenverkehr gerutscht

Nicht mehr fahrbereit war ein Pkw nach einem witterungsbedingten Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr in Uhetsweiler. Die 33-jährige Lenkerin des Fords fuhr auf der L333, als ihr Fahrzeugheck beim Bremsen auf schneebedeckter Fahrbahn nach links ausbrach. In der Folge kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Linienbus. An ihrem Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand rund 7.000 Euro Sachschaden. Am Bus beläuft sich dieser auf etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Owingen

Haustüre beschädigt

Nachdem Unbekannte am Donnerstag zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr die Glaseinfassung einer Haustür in der Straße "Zum Döbele" mutwillig beschädigt haben, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Sachbeschädigung. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Roggenbeuren

Bei Winterglätte in den Gegenverkehr geschleudert - Zwei Verletzte

Zwei verletzte Personen und Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr auf der L204 zwischen Deggenhausertal und Urnau ereignet hat. Der 35-jährige Fahrer eines Renault Twizy verlor bei Roggenbeuren am Ende einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schleuderte bei Winterglätte über die Fahrbahn, kollidierte mit dem Ford eines entgegenkommenden 63-Jährigen und kam neben der Straße zum Stehen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Am Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Am Ford wird der Sachschaden auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz war, musste die Straße zum Teil voll gesperrt werden.

Markdorf

Pedelec-Fahrerin von Pkw erfasst

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Pedelec-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt, hat sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr an der Kreuzung Schießstattweg / Zeppelinstraße ereignet. Ein 28 Jahre alter Toyota-Lenker fuhr auf die Kreuzung und übersah die Vorfahrtsberechtigte dabei. Die junge Frau wurde infolge der Kollision mit dem Wagen zu Boden gestoßen und zog sich Prellungen zu. Am Pkw entstand rund 1.000 Euro Sachschaden, am Pedelec wird dieser auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell