Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten

Sauldorf / Landkreis Sigmaringen (ots)

Ein Verkehrsunfall bei dem zwei Autofahrer schwerste Verletzungen erlitten, ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der K 8271 bei Wackershofen. Ein 49-jähriger Lenker eines Renault Megane war in Richtung Meßkirch unterwegs und geriet in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur wo er frontal mit dem Ford Kuga eines entgegenkommenden 38-Jährigen kollidierte. Infolge des wuchtigen Zusammenstoßes wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurden beide, der Unfallverursacher im Rettungswagen und der Ford-Fahrer auf dem Luftweg, in Krankenhäuser gebracht. An den Autos, die beide nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand jeweils Totalschaden. Der Sachschaden wird am Renault auf etwa 5.000 Euro, am Ford auf rund 25.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Straße bis etwa 18 Uhr voll gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Notarzt war die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und rund 55 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell