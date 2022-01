Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13.45 Uhr bei einem Auffahrunfall in der Ailinger Straße. Eine 81-jährige Mazda-Fahrerin erkannte mutmaßlich aus Unachtsamkeit zu spät, dass die vorausfahrende 68-Jährige Autofahrerin vor dem Kreisverkehr zur Mühlöschstraße verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr in das VW-Heck. Während der Sachschaden am Mazda auf rund 3.000 Euro beziffert wird, fällt dieser am VW geringer aus. Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich um die Unfallverursacherin, beide Beteiligten blieben jedoch unverletzt.

Friedrichshafen

Lastwagenfahrer übersieht Fußgänger beim Rangieren

Leichte Verletzungen erlitt ein 82 Jahre alter Mann, als er am Mittwoch in der Möttelistraße von einem Kleinlastwagen erfasst wurde. Der 41-jährige Lkw-Lenker hatte den Senior beim Rangieren übersehen und daraufhin touchiert. Der Fußgänger stürzte in der Folge und zog sich eher leichte Verletzungen zu. Sachschaden entstand nicht.

Meckenbeuren

Auffahrunfall

Unaufmerksamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Wiesentalstraße gewesen sein. Ein 42-jähriger Renault-Fahrer hatte nicht bemerkt, dass die vorausfahrende 30 Jahre alte Nissan-Lenkerin abbremste, um einzuparken. In der Folge fuhr er ungebremst in das Fahrzeugheck der Vorausfahrenden. Am Wagen des Unfallverursachers, der nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Am Nissan wird dieser auf etwa 1.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Eriskirch

Zwei Fahrer mutmaßlich unter Drogen unterwegs

Für gleich zwei junge Autofahrer endete die Fahrt am Mittwochabend, als sie gegen 18.30 Uhr in der Rutenstraße von der Polizei kontrolliert wurden. Die Beamten wurden bei einer Kontrolle sowohl bei einem 20-jährigen Fahrer als auch einem kurz darauf kontrollierten 19-jährigen Lenker auf betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten aufmerksam. Da jeweils auch ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, mussten beide die Polizei in eine Klinik begleiten, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte die Untersuchung der Proben den Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, kommt auf die jungen Männer ein Fahrverbot, eine Eintragung in Verkehrssünderregister und ein empfindliches Bußgeld zu.

Tettnang

Mit Pkw in Hopfenplantage gelandet

In einer Hopfenplantage endete die Fahrt einer 18-jährigen Hyundai-Lenkerin am Mittwoch gegen 13.15 Uhr. Sie war auf der Verbindungstraße zwischen Brünnensweiler und Dieglishofen mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, als sie nach erst rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen, schleuderte über die Fahrbahn und landete mit ihrem Auto letzten Endes in der Plantage. Während die 18-Jährige unverletzt blieb, entstand an ihrem Hyundai voraussichtlich wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Mehrere Auffahrunfälle auf der L 200

Gesamtsachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich ist die Bilanz mehrerer Unfälle, die sich am Mittwochmorgen auf der L 200 zwischen Lippertsreute und Überlingen ereignet haben. Kurz vor sieben Uhr überfuhr eine Mercedes-Lenkerin ein auf der Fahrbahn liegendes Reh. Die verständigte Straßenmeisterei barg das tote Tier einige Zeit später von der Fahrbahn, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. Ein Toyota-Fahrer erkannte gegen 7.45 Uhr zu spät, dass die vor ihm fahrende VW-Fahrerin daraufhin stark abbremsen musste und fuhr auf. Am Toyota, der nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, am VW wird der Sachschaden auf etwa 4.000 Euro beziffert. Infolge der Verkehrsbehinderungen ereignete sich kurz darauf ein weiterer Auffahrunfall. Eine Mercedes-Fahrerin fuhr aus Unachtsamkeit einer Toyota-Lenkerin auf, die wiederum auf einen vorausfahrenden Dacia aufgeschoben wurde. Bei diesem Unfall entstand Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt.

Überlingen

Mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt

Mehrere Verkehrsteilnehmer müssen mit Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Mittwoch im Stadtgebiet Überlingen von der Polizei kontrolliert wurden. Bei einem am Nachmittag überprüften 60-jährigen Mofafahrer sowie bei zwei am Abend kontrollierten 22 Jahre alten Autofahrern reagierten Drogenschnelltests positiv, sodass alle drei die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten mussten. Dieses Schicksal ereilte auch einen 58-Jahre alter Autofahrer, bei dem die Beamten am späten Abend in einer Kontrolle einen Atemalkoholgehalt von 1,1 Promille feststellten. Auf den alkoholisierten Fahrer kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt zu. Darüber hinaus beschlagnahmten sie seinen Führerschein. Auch den drei Fahrzeuglenkern, die mutmaßlich unter Drogeneinfluss am Verkehr teilnahmen, droht ein Verfahren. Sollten bei den Untersuchungen der Blutproben Betäubungsmittel nachgewiesen werden, kommt unter anderem ein Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld auf sie zu. Alle vier durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Beide 22-Jährigen müssen darüber hinaus mit weiteren Konsequenzen rechnen. Einer der beiden hatte keine Fahrerlaubnis, beim Anderen fanden die Ermittler eine griffbereite Machete im Wagen.

Meersburg

Pkw nicht gegen Wegrollen gesichert

Weil ein 39-jähriger Citroen-Fahrer seinen Wagen nach dem Aussteigen nicht gegen Wegrollen gesichert hat, verursachte er am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in der Kronenstraße einen Verkehrsunfall. Der Pkw machte sich selbständig, rollte rückwärts auf die Fahrbahn und kollidierte mit einem stehenden Lastwagen-Gespann. Am Lkw sowie am Citroen entstand jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

