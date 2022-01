Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Beim Abbiegen zusammengestoßen

Der Fahrer eines Daimler ist am Mittwoch gegen 12 Uhr beim Einbiegen von der Anton-Günther-Straße auf die B 32 mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens ging fälschlicherweise davon aus, dass die Straße frei sei und stieß mit dem Nissan einer 22-Jährigen zusammen. Bei dem Verkehrsunfall blieben beide unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Sigmaringen

Bei Polizei übernachtet

Kostenpflichtig in einer Arrestzelle der Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag ein 24-Jähriger übernachtet. Er war zuvor in der Fürst-Wilhelm-Straße mit einem anderen Mann in Streit geraten. Als die hinzugerufene Polizei den stark betrunkenen Mann ansprach und sich dieser zunehmend aggressiv zeigte, erklärten die Beamten ihm den Gewahrsam.

Sigmaringen

Zwei Verletzte bei Unfall

In umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten zwei Fahrzeuginsassen eines Ford, der am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Beuron und Sigmaringen in einen Unfall verwickelt war. Die 31 Jahre alte Lenkerin des Ford wollte auf Höhe von Gutenstein vom Parkplatz Hofsättel auf die Landesstraße einbiegen und übersah dabei den 67 Jahre alten Audi-Fahrer, der in Richtung Sigmaringen unterwegs war. Die Unfallverursacherin sowie ihr gleichaltriger Beifahrer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein Schaden, der auf etwa 16.000 Euro geschätzt wird.

Sigmaringen

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Personen, die Hinweise auf einen Unfallflüchtigen geben können, sucht aktuell das Polizeirevier Sigmaringen. Der Flüchtige hat im Laufe des Dienstages die Hauswand eines Friseursalons in der Georg-Zimmerer-Straße beschädigt. Er verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an dem Gebäude und fuhr im Anschluss davon. Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Hettingen

Täter und Zeugen nach Beschädigung an Auto gesucht

Aktuell ermittelt der Polizeiposten Gammertingen gegen zwei Jugendliche, die am frühen Mittwoch kurz vor 4 Uhr in Inneringen auf einem Parkplatz hinter einer Gaststätte in der Hohenzollernstraße einen Pkw beschädigt haben. Die Täter zerkratzten einen VW Golf und zerschnitten mit einem Messer den Stoff der Fahrzeugsitze. Die zwei jungen Männer wurden dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Zudem fand die hinzugerufene Polizei das verwendete Messer sowie weitere Spuren am Tatort, die derzeit ausgewertet werden. Die beiden männlichen Täter sowie Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921685 zu melden. Die Besitzerin des Wagens will sich das Zurückziehen des Strafantrages bei einer Stellung der Täter vorbehalten.

Bad Saulgau

Müll illegal entsorgt

Eine Spaziergängerin hat am Mittwoch entsorgten Sperrmüll in einem Wald neben der Landesstraße zwischen Sießen und Bolstern entdeckt. Ein Unbekannter hat hier unter anderem einen Drehstuhl, Deckenstrahler, ein Fensterrollo und einen Teppich im Grünen entsorgt. Der Bauhof wurde mit der Entsorgung beauftragt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt, Hinweise auf den Umweltsünder werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

