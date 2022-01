Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Uneinsichtiger Verkehrsrowdy

Konsequenzen kommen auf einen 46-jährigen VW-Fahrer zu, der Polizeibeamten am Dienstagabend gleich mehrfach durch Missachtung der Verkehrsregeln negativ auffiel. Gegen 17.45 Uhr war er in der Ailinger Straße unterwegs und fuhr mit zügiger Geschwindigkeit über einen Fußgängerüberweg, obwohl eine bislang unbekannte Seniorin die Straße überqueren wollte. In der darauffolgenden Kontrolle zeigte er sich gegenüber den Polizisten vollkommen uneinsichtig und verbal aggressiv. Eine halbe Stunde später erwischten die Polizeibeamten ihn, als er seinen Wagen mit dem Handy in der Hand steuerte. Auch bei dieser Kontrolle zeigte er kein Unrechtsbewusstsein und fuhr stattdessen unvermittelt aus der Kontrolle davon. Die Beamten leiteten Ermittlungen gegen den 46-jährigen Verkehrsrowdy ein und meldeten sein Verhalten der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall in der Ailinger Straße beobachtet haben, sowie die ältere Frau, die beim Überqueren der Straße behindert oder gar gefährdet wurde, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen / Meckenbeuren / Tettnang

Mutmaßlicher Unfallverursacher hinterlässt falsche Nummer an Pkw

Nur einen Zettel mit einer nicht zuordenbaren Telefonnummer hinterließ ein bislang unbekannter Unfallverursacher an einem beschädigten Wagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall, der sich zwischen Montag, 3.1.22 und Sonntag, 16.01.22 im Bereich Friedrichshafen, Tettnang oder Meckenbeuren ereignet haben könnte, eingeleitet. Am Opel Astra entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/9432-0 entgegen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass es nicht ausreicht, nach einem Verkehrsunfall eine Nachricht zu hinterlassen. Schon ein Windstoß oder einsetzender Regen kann eine Schadensregulierung dann erheblich erschweren. Deshalb: Sollten Sie keinen persönlichen Kontakt zum Unfallgegner aufnehmen können, verständigen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Polizei, die den Verkehrsunfall ordnungsgemäß aufnimmt und den Personalienaustausch zur zivilrechtlichen Schadensregulierung in die Wege leitet. So ersparen Sie sich unnötigen Ärger, denn wer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, begeht eine Straftat, die konsequent verfolgt wird.

Friedrichshafen

Qualmende Ladung von Feuerwehr gelöscht

Aus unbekannten Gründen Feuer gefangen hat am Dienstag gegen 11 Uhr die Ladung eines offenen Kastenwagens. Der 28 Jahre alte Lenker des Kleinlastwagens war auf der K 7742 zwischen Markdorf und Raderach unterwegs, als er auf Qualm aufmerksam wurde. Die verständigte Feuerwehr löschte die glühende Kartonage. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand kein Sachschaden.

Ettenkirch

Öffentliche Toilette beschädigt - Zeugen gesucht

Mit einem größeren Stein haben unbekannte zwischen vergangenem Freitag und Montagnachmittag die Verglasung der öffentlichen Herren- und Damentoilette in der Ettenkircher Straße eingeworfen. Neben dem Glas wurden die Damentoilette, ein Urinal und ein Waschbecken beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Meckenbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Meersburg

Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht mehr fahrbereit war der Fiat Doblo einer 20-Jährigen, nachdem diese am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der K 7749 verunfallt ist. Die junge Frau fuhr von Baitenhausen in Richtung Riedetsweiler, kam bei nasser Fahrbahn in einer Linkskurve von der Straße ab und landete mit ihrem Wagen in einem kleinen Bach. Während an ihrem Fiat, der abgeschleppt werden musste, rund 5.000 Euro Sachschaden entstand, blieben die Insassen glücklicherweise unverletzt.

Uhldingen - Mühlhofen

Taschendiebstahl

Strafrechtliche Ermittlungen hat der Polizeiposten Meersburg eingeleitet, nachdem Unbekannte einer Seniorin in einem Lebensmitteldiscounter auf dreiste Art und Weise die Geldbörse gestohlen haben. Ihren Angaben zufolge sei sie am Montagmorgen zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr beim Einkaufen in der Bahnhofstraße mit einem Einkaufswagen eingeengt und angerempelt worden. Kurze Zeit später habe sie festgestellt, dass ihr Portemonnaie aus ihrer Handtasche entwendet worden war. Die Ermittler gehen aufgrund der offenbar professionellen Vorgehensweise von erfahrenen Tätern aus. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals zur Vorsicht und rät dazu, Wertsachen immer körpernah in verschlossenen Taschen zu tragen. Lassen sie keine Handtaschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück. Sollten sie Verdächtiges beobachten oder Opfer eines Diebstahls sein, wählen Sie umgehend und möglichst ohne Zeitverzug den Notruf 110.

