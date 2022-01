Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In Leitplanke gefahren

Mutmaßlich zu schnell unterwegs war der 27 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters, der am Dienstagabend auf der B 32 zwischen Jungnau und Nollhof in die Leitplanke gekracht ist. In einem Kurvenbereich lenkte der Fahrer falsch ein und kam so mit seinem Fiat erst auf die Gegenspur, bevor er mit der Leitplanke zusammenprallte. Insgesamt entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Meßkirch

Unfall mit Gegenverkehr

Auf der Strecke zwischen Leitishofen und der B 311 hat sich am Dienstag gegen 13 Uhr ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt. Der 82 Jahre alte Honda-Lenker schnitt auf dem Weg zur Bundesstraße eine Kurve und prallte dabei mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Der 82-Jährige klagte über Schmerzen nach dem Zusammenstoß und wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Beide mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Meßkirch

Holztransporter überladen

Viel zu viel geladen hatte ein mit Holz beladenes Lkw-Gespann, das eine Streife der Verkehrspolizei am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße zwischen Ringgenbach und Meßkirch kontrollierte. Das Gesamtgewicht des Schwerlasters wurde um etwa ein Viertel des zulässigen Gesamtgewichts überschritten. Der 29 Jahre alte Fahrer musste das Mehrgewicht abladen, um seine Fahrt fortsetzen zu dürfen. Er hat nun mit einer entsprechenden Anzeige wegen der Überladung zu rechnen.

Gammertingen

Drogenfahrt

Wegen des Verdachts, unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen zu haben, ermittelt die Polizei Sigmaringen aktuell gegen einen 18-Jährigen. Der Fahranfänger wurde am Dienstagabend in der Europastraße kontrolliert. Da ein Drogenvortest positiv auf gleich mehrere Rauschgifte reagierte, musste er in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte die Untersuchung dieser Probe die Betäubungsmittelwirkung im Blut bestätigen, hat er neben einem Fahrverbot mit einer Anzeige, einem Bußgeld sowie einem Eintrag im Verkehrssünderregister und einer entsprechenden Nachschulung zu rechnen.

Sigmaringendorf

Pkw macht sich selbstständig

Fahrerlos davongerollt ist ein Pkw am Mittwochmorgen in der Laucherthaler Straße. Ein 25 Jahre alter Mercedeslenker vergaß beim Parken seines Wagens auf abschüssiger Straße die Handbremse zu ziehen, was dazu führte, dass sich der Wagen verselbstständigte. Dieser prallte gegen den Zaun eines Grundstücks. Der Schaden, der von dem 25-Jährigen gegen 3.30 Uhr entdeckt wurde, beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Bad Saulgau

Dieb in Arztpraxis

Bargeld gestohlen hat ein Dieb am Dienstagnachmittag in einer Arztpraxis in der Werderstraße. Eine Mitarbeiterin entdeckte den Täter, der augenscheinlich kurz zuvor ihre Tasche aus einem Spind und aus der darin befindlichen Geldbörse das Scheingeld genommen hatte, in einem Sozialraum. Auf Ansprache gab der Unbekannte an, eine Toilette gesucht zu haben und flüchtete aus der Praxis. Der Unbekannte wird als etwa 170 cm groß und eher schmächtig und schlank beschrieben. Er soll dunkle kurze Haare gehabt und eine Brille getragen haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und dunklen Jeans, einer braunen Schildmütze und einer Gesundheitsmaske. Die gerufene Polizei konnte den Täter bislang nicht ausmachen und bittet nun unter Tel. 07581/482-0 Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Mengen

Graffitischmiererei

Wie am Sonntag entdeckt wurde, ist der Torbogen am Kindlesbrunnen mit Graffiti beschmiert worden. Der Täter brachte einen Schriftzug in blauer Farbe an. Wie hoch der Schaden ist, der der Stadt dadurch entstanden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Hinweise auf den Schmierfink nimmt der Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Ostrach

Korrektur zu Pressemeldung

Entgegen unserer ursprünglichen Meldung vom Dienstag "Auto verunglückt im Acker", hat sich der Verkehrsunfall am Montag und nicht wie berichtet am Sonntag zugetragen. Wir bitten dies zu entschuldigen.

