Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallbeteiligte gesucht

Nach dem Fahrer eines Autos, das am Montag zwischen 9 und 11 Uhr im Zirbelweg angefahren worden ist, sucht die Polizei Friedrichshafen. Eine Mazda-Lenkerin hatte den geparkten blauen Pkw hinten links touchiert und dabei mutmaßlich beschädigt. Um ihre Unterlagen zuhause zu holen, fuhr sie nach Hause. Als sie zurück an den Parkplatz kam, stand der Wagen nicht mehr da. Die Polizei ermittelt und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Tettnang

Fahrer unter Drogeneinfluss

Konsequenzen drohen einem 24-jährigen Autofahrer, nachdem dieser am Montagabend im Stadtgebiet von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung fest. Da ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, durfte der 24-Jährige seine Fahrt nicht fortsetzen und musste die Polizisten stattdessen in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte die Untersuchung des Blutes den Verdacht der Drogenbeeinflussung bestätigen, droht ihm neben einem Fahrverbot auch eine Eintragung im Verkehrssünderregister und ein empfindliches Bußgeld.

Friedrichshafen

Brandalarm

Noch unklar ist die Ursache für einen Großeinsatz der Feuerwehr Friedrichshafen, der Polizei und des Rettungsdienstes am Dienstagmorgen gegen kurz nach 6 Uhr in der Röntgenstraße. Die Wehrleute, die mit sieben Fahrzeugen und knapp 30 Kräften am Einsatzort waren, konnten zwar Brandgeruch, jedoch kein Feuer feststellen, sodass sie nach ein er Überprüfung wieder abrückten.

Meckenbeuren

Poller umgefahren und geflüchtet

Einen Metallpoller hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mutmaßlich in der Nacht auf Dienstag in der Ravensburger Straße auf Höhe der Bahnhofstraße umgefahren. Da der Unfallverursacher im Anschluss einfach das Weite suchte ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Markdorf

Unfall beim Einfahren auf die Straße

Gesamtsachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand am Montag gegen 16.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Ein 28-jähriger Renault-Lenker fuhr aus einer Einfahrt rückwärts auf die Straße ein. Er kollidierte dabei mit dem VW eines vorbeifahrenden 52-Jährigen. Am Wagen des Unfallverursachers entstand etwa 4.000 Euro, am VW rund 8.000 Euro Sachschaden. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Bermatingen

Ohne Führerschein Unfall verursacht und geflüchtet

Mit strafrechtliche Folgen muss ein 35-jähriger Autofahrer rechnen, der am Montagabend zwischen 18 und 19 Uhr einen Unfall verursacht und anschließend das Weite gesucht hat. Der Renault-Fahrer war auf der K 7749 von Bermatingen in Richtung Ahausen unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab wo er ein Ortsschild beschädigte. Er flüchtete, doch die hinzugerufene Polizei fand an der Unfallstelle das Kennzeichen des benutzten Wagens. Die Beamten fanden den geflüchteten Mann am nächsten Morgen und stellten fest, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. An seinem Wagen entstand rund 4.000 Euro Sachschaden. Der durch ihn verursachte Schaden am Feld und dem Schild wird auf rund 500 Euro beziffert. Der 35-Jährige und die Fahrzeughalterin, die das unerlaubte Fahren billigte, werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Frickingen

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Glücklicherweise unverletzt blieben die Autoinsassen bei einem Verkehrsunfall am Montagabend gegen 19.30 Uhr bei Frickingen. Der 25 Jahre alter Lenker eines hochmotorisierten BMW war gemeinsam mit seiner 21-jährigen Begleiterin auf der K 7769 in Richtung Großschönach unterwegs. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen im Kurvenbereich zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einem Stationierungszeichen. In der Folge verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte über die Fahrbahn und kam nach links von der Straße ab. Dort flog der BMW über einen kleinen Bachlauf und kam schlussendlich in einer mehrere Meter tiefergelegenen Wiese zum Stehen. Am Pkw dürfte durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden sein. Der Fremdschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. DA zunächst von einem Unfall mit Verletzten ausgegangen worden war, waren der Rettungsdienst samt Notarzt und die Freiwilligen Feuerwehren aus Owingen, Taisersdorf und Hohenbodmann mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Straße voll gesperrt werden.

Markdorf

Streit um Mundschutz eskaliert - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem handfesten Streit in einem Lebensmitteldiscounter in der Rudolf-Diesel-Straße ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen einen bislang unbekannten Mann. Dieser war von einem Markt-Kunden auf die nicht korrekte Trageweise seiner Corona-Schutzmaske angesprochen worden, woraufhin sich das Streitgespräch entwickelte. Auf die zunächst verbale Auseinandersetzung folgte ein Gerangel das am Boden endete. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte, der als etwa 50 Jahre alt, 185 cm groß und kräftig beschrieben wird und durch eine Glatze sowie Tätowierungen im Nacken sowie im Gesicht auffiel, sein Gegenüber beleidigt und in den Arm gebissen haben. Nachdem beide getrennt wurden, verließ der Tatverdächtige unter der Äußerung von Drohungen den Markt. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

