Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Betrunken Unfall verursacht

Deutlich alkoholisiert war ein Autofahrer, der am Montagabend gegen 20.30 Uhr im Kreisverkehr in der Europastraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 42 Jahre alte Fahrer war in Richtung B 32 unterwegs und übersah beim Einfahren in den Kreisel eine 41-Jährige mit ihrem Mercedes. Bei der Kollision der beiden Wagen entstand ein Schaden von Höhe von etwa 4.000 Euro. Da ein Atemalkoholtest bei dem Unfallverursacher einen Wert von 2 Promille anzeigte, musste er in einem Krankenhaus Blut abgeben. Seinen Führerschein gab der Fahrer freiwillig ab. Er hat nun zudem mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Sigmaringen

Bagger beschädigt

In der Zeit seit Weihnachten wurde in Unterschmeien in der Altschmeier Straße ein abgestellter Bagger beschädigt. Das Baustellenfahrzeug stand auf Höhe der Donaubrücke, als der Täter die Seitenscheiben einschlug und den linken Vorderreifen beschädigte. Er verursachte einen Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet Hinweise unter Tel. 07571/104-0.

Sigmaringen

Nach Unfall verletzt

Die Beifahrerin in einem Mercedes hat sich am Montag bei einem Verkehrsunfall in der Gorheimer Allee verletzt. Dem 25-jährigen Fahrer des Wagens war von einer 40 Jahre alten Fiat-Lenker hinten aufgefahren worden. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die ebenfalls 25-jährige Mitfahrerin wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Ostrach

Auto verunglückt im Acker

Ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro ist am Sonntagnachmittag an einem Daimler entstanden, der von der Landesstraße zwischen Unterweiler und Ostrach abkam. Der 66 Jahre alte Fahrer des Wagens musste laut eigenen Angaben einem entgegenkommenden Lkw ausweichen, weshalb er von der Straße fuhr. Mit seiner G-Klasse überfuhr der Fahrer einen Acker, bevor er eine Böschung hinabrutschte und schließlich zum Stehen kam. Vom Fahrer des entgegenkommenden Lkw mit rotem Führerhaus fehlt bislang jede Spur. Hinweise auf den Schwerlaster erbittet die Polizei Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0.

Mengen

Mit dem Fahrzeug eines Rettungsdienstes ist ein 18-Jähriger am Montagnachmittag in der Unterführung in der Klosterstraße in Ennetach verunfallt. Der Fahrer achtete nicht auf die in der Unterführung geltende maximale Fahrzeughöhe und schrammte das Bauwerk mit dem Dach. Am Bus des Rettungsdienstes entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. An der Unterführung ist dieser eher gering ausgefallen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell