Ravensburg

Fahrzeug rollt gegen Garage

Auf rund 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 18.30 Uhr auf einem Grundstück in der Eugen-Bolz-Straße entstanden ist. Eine 21 Jahre alte VW-Lenkerin stellte ihren Wagen in der Veit-Stoß-Straße ab, ohne ihn gegen Wegrollen zu sichern. Der Pkw machte sich auf der abschüssigen Straße selbstständig, durchbrach einen Gartenzaun und schließlich das Garagentor eines 84-jährigen Grundstückbesitzers. Verletzt wurde niemand, der Schaden am VW beträgt rund 1.500 Euro.

Ravensburg

Schmierfink unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende die Fassade und Rollläden der Realschule in der Wilhelmstraße mit blauer Farbe besprüht. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Korrektur zu unserer Pressemeldung von heute, 12.22 Uhr (Bilanz Demonstrationsgeschehen)

Der Außenspiegel wurde nicht wie von uns geschrieben an einem geparkten Fahrzeug beschädigt, vielmehr befuhr der 55 Jahre alte Fahrzeuglenker kurz nach 18 Uhr die Herrenstraße. Mehrere Demonstrationsteilnehmer kamen ihm entgegen und schlugen gegen den linken Außenspiegel seines Audi, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

Baienfurt

Alkoholisierter Sattelzuglenker streift Haus und Pkw

Ein 61 Jahre alter Sattelzuglenker hat am Montag gegen 10 Uhr ein Haus und einen Pkw in der Weingarter Straße gestreift. Er setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine Anwohnerin wurde durch ein lautes Geräusch auf den Unfall an ihrem Haus aufmerksam, bei dem Teile der Fassade abgerissen und die Dachrinne beschädigt wurden. Sie beobachtete im weiteren Verlauf, wie der Sattelzuglenker einen am Straßenrand geparkten Smart streifte. Die Frau hielt den 61-Jährigen kurzzeitig auf und verständigte die Polizei. Der Mann fuhr indes weiter und konnte schließlich von einer Polizeistreife in einem Industriegebiet gestoppt werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 61-Jährigen einen Wert von rund 0,6 Promille, weshalb die Beamten zwei Blutentnahmen in einer Klinik veranlassten. Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 61-Jährigen. Er gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Während der Sachschaden an dem Gebäude noch nicht beziffert werden kann, wird dieser am Smart auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Schaden am Lkw-Gespann beträgt mehrere hundert Euro.

Hoßkirch

Einbruch

In das Dorfzentrum in der Kirchstraße ist am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Über ein Fenster gelangte der Einbrecher ins Innere des Gebäudes, brach dort weitere Türen auf und durchsuchte mehrere Schränke. Fündig wurde der Täter schließlich in der Küche, wo er Bargeld auffand und dieses entwendete. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die am vergangenen Wochenende im Bereich des Dorfzentrums Verdächtiges wahrgenommen haben oder die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Aulendorf

Anhänger entwendet

Einen Autoanhänger ohne Aufbau hat in den vergangenen zwei Wochen ein bislang unbekannter Täter von einem ehemaligen Betriebsgelände in der Waldseer Straße entwendet. Der Wert des nicht zugelassenen Anhängers beträgt rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Fronreute

Fahrzeug überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste eine 19-Jährige nach einem Unfall am Montag kurz vor 7 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Die junge Frau war mit ihrem Renault auf der Kreisstraße zwischen Ruprechtsbruck und Ebenweiler unterwegs, als sie aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße abkam. Der Renault überschlug sich mehrmals und kam in einem Acker zum Stehen. Die 19-Jährige, die allein an Bord war, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. An ihrem Renault entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Wangen

Illegale Müllablagerung

Mehrere Matratzen, Schränke und Hausmüll haben Unbekannte im Waldgebiet zwischen Missen und Leupolz abgeladen. Beamte des Polizeireviers Wangen haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter Tel. 07522/984-0 um sachdienliche Hinweise zum Verursacher. Der Bauhof der Stadt Wangen kümmerte sich um die Beseitigung des Mülls.

Wangen

Fahrzeug beim Ausparken beschädigt - Polizei sucht Unfallverursacherin

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat am Montag eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin auf einem Parkplatz in der Liebigstraße verursacht. Eine Zeugin beobachtete, wie die Frau mit ihrem weißen Renault rückwärts gegen einen VW Golf prallte und im Anschluss wegfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Wangen hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet unter Tel. 07522/984-0 um Hinweise zu der Unfallverursacherin, deren Fahrzeug mit pinken Felgen und bunten Aufklebern am Heck versehen gewesen sein soll. Der Renault dürfte hinten rechts beschädigt sein.

Wangen

Auffahrunfall

Rund 5.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag gegen 19.30 Uhr in der Erzbergerstraße ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Opel-Fahrer erkannte im dortigen Kreisverkehr zu spät, dass ein vorausfahrender Mercedes-Lenker verkehrsbedingt halten musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Wangen

Fahrzeuglenker beschädigt Sonnenschirm

Den Sonnenschirm vor einem Bekleidungsgeschäft am Marktplatz hat am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise zum Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs war, nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Ladendieb führt Messer mit

Wegen Diebstahls mit Waffen und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich ein 25-Jähriger verantworten, der am Montagmittag in einem Baumarkt in der Straße "Haidösch" beim Ladendiebstahl erwischt worden ist. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er Zubehörteile in seinem Schuh versteckte und an der Kasse lediglich andere Waren bezahlte. Eine alarmierte Polizeistreife fand in der Hosentasche des Ladendiebs ein verbotenes Klappmesser. Der 25-Jährige gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Argenbühl

Fahrerin betrunken am Steuer

Über 2,5 Promille Alkohol hatte eine 37 Jahre alte Autofahrerin intus, die am Montag gegen 8 Uhr in Ratzenried von einer Polizeistreife gestoppt worden ist. Die Frau musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Ihren Führerschein behielten die Polizisten ein und untersagten der 37-Jährigen die Weiterfahrt. Sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Amtzell

Haustüre beschädigt - Polizei ermittelt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Vogt eingeleitet, nachdem am vergangenen Wochenende eine Haustüre in Moosing von einem Unbekannten beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Glas der Tür von einer kleinen Stahlkugel beschädigt, die mutmaßlich mittels Schleuder oder Luftdruckwaffe abgegeben wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Isny

Fahrzeug gestreift - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Am Bühlberg" hat am Montag zwischen 13.15 und 13.30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Golf hinten links gestreift und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hinterlassen. Der Unbekannte fuhr im Anschluss weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07562/97655-0 beim Polizeiposten Isny zu melden.

Leutkirch

Polizei ermittelt Unfallflüchtigen

Strafrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 61 Jahre alten BMW-Lenker zu, den Beamte des Polizeireviers Leutkirch als Verursacher eines Verkehrsunfalls ermittelt haben. Der Mann kam mit seinem Wagen im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag in der Kemptener Straße aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Nach der Kollision fuhr der 61-Jährige weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch intensive Ermittlungen kamen die Polizisten dem BMW-Fahrer auf die Spur und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Aichstetten

Dach beschädigt

Mutmaßlich beim Wenden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montagabend ein Dach auf einem Firmengelände in der Straße "Am Waizenhof" beschädigt. Im Anschluss fuhr der Unbekannte, der mit einem Sattelzug unterwegs gewesen sein dürfte, weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/84880 entgegen.

