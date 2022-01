Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Fahrerin unter Drogeneinwirkung

Im Verdacht, verschiedene Drogen konsumiert und im Anschluss Auto gefahren zu sein, steht eine 33-Jährige, die von einer Polizeistreife am Sonntagabend in der Hauptstraße kontrolliert wurde. Ein Drogenvortest bei der Fahrerin reagierte positiv, weshalb sie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde ihr vorerst untersagt. Sollte die Blutuntersuchung die Rauschgiftbeeinflussung bestätigen, hat sie mit einem Fahrverbot, einem hohen Bußgeld und einer Eintragung im Verkehrsregister zu rechnen.

Meßkirch

Vorfahrt genommen

Geflüchtet ist ein Autofahrer, der am Samstagabend auf der Bundesstraße zwischen Göggingen und Meßkirch die Ursache für einen Unfall gesetzt hat. Der flüchtige Fahrer bog gegen 18.45 Uhr von der Kreisstraße aus Richtung Ringgenbach kommen nach links auf die B 311 ein und nahm dabei einem VW-Fahrer die Vorfahrt. Dieser konnte eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern und schleuderte in der Folge von der Straße. An seinem Wagen entstand dabei ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Nach dem unfallursächlichen Fahrer, der seine Fahrt indes fortsetzte, sucht jetzt die Polizei. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Bingen

Randalierer beschäftigt die Polizei

Wegen Delikten quer durch das Strafgesetzbuch ermittelt die Polizei Sigmaringen gegen einen 44-Jährigen, der sie das Wochenende über beschäftigt hat. Der Mann wurde am Samstag erstmals angezeigt, nachdem er gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden war. Im Anschluss fiel er in Riedlingen auf, wo ihn die Polizei mit zwei Promille Atemalkohol am Steuer eines Autos kontrollierte. Sein Führerschein wurde ihm deshalb abgenommen. Im Anschluss verwüstete er das Inventar einer Gaststätte, sodass eine gerufene Polizeistreife den sichtlich Betrunkenen letztlich in Gewahrsam nahm. Die Polizisten bedrohte er mit dem Tod. Nachdem der Mann am Sonntag wieder auf die Straße entlassen wurde, setzte er sich abermals hinter das Steuer seines Wagens, obwohl ihm sein Führerschein abgenommen worden war. Neben den diversen Strafanzeigen und dem Führerscheinentzug kommt nun auch die Rechnung für den Gewahrsam auf den 44-Jährigen zu.

Bad Saulgau

Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Wegen des Verdachts der Drogenbeeinflussung hat die Polizei Bad Saulgau am Sonntagabend in der Martin-Staud-Straße einen Autofahrer gestoppt. Da sich während der Kontrolle Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum bei dem 33-Jährigen ergaben und auch ein Vortest den Verdacht erhärtete, wurde dem Fahrer in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Sollte eine Untersuchung den Verdacht des Drogenkonsums bestätigen, kommen auf den Mann eine Anzeige, ein hohes Bußgeld sowie Strafpunkte im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot auf den 33-Järigen zu. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker sofort untersagt.

Bad Saulgau

Ladendiebe erwischt

Ware im Wert von etwa 2.000 Euro wollten zwei 35 und 41 Jahre alte Männer aus einem Baummarkt in der Platzstraße stehlen. Das Duo versteckte sowohl am Samstag wie auch am Freitag jeweils Werkzeug und Elektrogeräte im Gartenbereich des Marktes, um sie später zu stehlen. Während sie die am Freitag abgelegte Ware in der Nacht zum Samstag noch abtransportieren konnten, flogen die Diebstahlsvorbereitungen dank des aufmerksamen Baumarktpersonals am Samstag auf und das diebische Duo wurde von der Polizei gestellt. Sie haben nun wegen beider Taten mit Strafanzeigen zu rechnen.

