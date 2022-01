Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 56 Jahre alter Mann rechnen, der im Verdacht steht, am Samstagabend im Stadtgebiet alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht zu haben. Eine Anwohnerin hatte am Sonntagmorgen einen Schaden an ihrem Müllhäuschen festgestellt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden an der Unfallstelle das Kennzeichen des möglichen Verursachers. An der Halteranschrift trafen die Polizisten auf den leicht alkoholisierten Tatverdächtigen. Da sich aufgrund der Angaben des 56-Jährigen der Verdacht ergab, dass er den Unfall betrunken verursacht haben könnte, musste er die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in eine Klinik begleiten. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr zu. An seinem Wagen entstand rund 1.000 Euro, am Müllhäuschen etwa 300 Euro Sachschaden.

Immenstaad

In Gegenverkehr geraten

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad ereignet hat. Eine 25-jährige BMW-Lenkerin war in Richtung Hagnau unterwegs und geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit dem Audi eines 84-Jährigen kollidierte. Durch den seitlichen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bei denen neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz waren, musste die Bundesstraße bis etwa 20.30 Uhr teilweise komplett gesperrt werden.

Tettnang

Hoher Schaden durch Graffiti-Schmierereien - Polizei bittet um Hinweise

Mit beleidigenden und rechtsmotivierten Graffitis haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag die Argentalhalle in der Römerstraße, das anliegende Vereinsheim sowie den Mannschaftsbus des Sportvereins in Laimnau beschmiert. Der durch die dunkelblau-türkisen Schmierereien entstandene finanzielle Schaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel.07541/701-0 zu melden.

Meckenbeuren

Häusliche Gewalt - Aggressiver Mann verletzt Polizeibeamte

Drei Polizisten wurden am Sonntagabend beim Schlichten eines Familienstreits in Brochenzell leicht verletzt. Die Beamten waren um Hilfe gerufen worden, da ein 45-jähriger Mann randaliert und seinen Sohn geschlagen haben soll. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der stark alkoholisierte Mann äußerst unkooperativ und uneinsichtig. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der aggressive 45-Jährige mit aller Kraft. Durch die erhebliche Gegenwehr erlitten drei Polizisten Verletzungen, einer konnte seinen Dienst im Anschluss nicht mehr fortsetzen. Der 45-Jährige, der unter deutlicher Alkoholeinwirkung stand, wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Neben einem Ermittlungsverfahren wegen häuslicher Gewalt, kommt auf ihn unter anderem eine Strafanzeige wegen Wiederstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Frickingen

Auto angefahren und geflüchtet

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Samstag zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bahnhofstraße geparkten Opel Mokka beschädigt und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Der am vorderen rechten Radkasten und der Beifahrertür angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell