Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Pkw zerkratzt

Ravensburg

Die komplette linke Fahrzeugseite eines Opel wurde im Knollengraben durch bislang Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zerkratzt. Am Fahrzeug entstand dadurch ein nicht unerheblicher Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Isny

Unbekannte brechen in Schuhgeschäft ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang Unbekannte über ein Fenster in ein Schuhgeschäft im Schwanenweg ein. Im Büro durchwühlten die Täter sämtliche Schränke, bevor sie einen kleinen Tresor entwendeten und mit der Beute im niedrigen vierstelligen Bereich flüchteten.

Weingarten

Einbrecher stehlen Handy aus Wohnung

Ein Handy hat ein Einbrecher gestohlen, der über die Hauseingangstür in eine Wohnung in der Ravensburger Straße einbrach. Als die 44- und 64-jährigen Geschädigten am Samstag zwischen 12 und 14 Uhr ihre Wohnung kurz verließen, gelang es dem Dieb durch die Hauseingangstür in die Wohnung zu kommen und sich im Anschluss mit der Beute aus dem Staub zu machen.

Fronreute

Traktor verursacht Zusammenstoß

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Citroen kam es am Samstag gegen 08:00 Uhr auf der K7962 zwischen Ruprechtsbruck und Ebenweiler. Als dem 25-jährigen Unfallverursacher kurz vor Ebenweiler am Traktor die Lenkung versagte, kam es zum Zusammenstoß mit einer 48-jährigen Citroenlenkerin. Hierbei wurde diese leicht verletzt und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 27.000 Euro

