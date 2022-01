Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.01.2022

Sigmaringen (ots)

Autos durchwühlt - Duo im Tatverdacht

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln aktuell gegen zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren, die im Verdacht stehen, für mehrere Diebstahlstaten im Raum Sigmaringen verantwortlich zu sein. Am Mittwoch entwendeten sie den ersten Ermittlungen zufolge aus einem geparkten Pkw unter anderem eine Marken-Handtasche und setzten die darin befindliche EC-Karte kurz darauf missbräuchlich zum Bezahlen ein. Am Folgetag stahlen sie erneut aus einem Wagen und wurden dabei auf frischer Tat von Anwohnern erwischt. Diese konnten den Älteren der beiden bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Sein Komplize schlug bei seiner Flucht eine Pkw-Scheibe ein und entwendete abermals Wertgegenstände und Bargeld. Im Rahmen der Nachforschungen kamen die Ermittler ihm auf die Spur. Er wurde noch mit Glasscherben an der Bekleidung und einer frischen Handverletzung, die er sich offenbar beim Autoaufbruch zugezogen hatte, kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Wohnräume der beiden kam weiteres Diebesgut zum Vorschein. Das aus Tunesien stammende und in der Landeserstaufnahmestelle wohnende Duo wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sigmaringen verbringen. Noch im Laufe des Tages sollen sie auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt werden, der über eine Untersuchungshaft entscheidet.

