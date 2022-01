Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten

Isny / Landkreis Ravensburg (ots)

Drei verletzte Personen und ein Gesamtsachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 12 zwischen Dorenwald und Schweinebach ereignet hat. Ein 18 Jahre alter Opel-Lenker war in Richtung Isny unterwegs und kam in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende Fahrer eines Peugeot-Kleintransporters konnte dem Corsa nicht mehr rechtzeitig ausweichen, woraufhin es zum Frontalzusammenstoß kam. Sowohl der Unfallverursacher als auch die beiden Insassen im Peugeot, die durch die Feuerwehr mit technischem Gerät aus ihrem Wagen befreit werden mussten, erlitten den ersten Erkenntnissen zufolge mittelschwere Verletzungen. Rettungsdienste brachten die Unfallbeteiligten, nach notärztlicher Erstversorgung, zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Am Opel des 18-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt 5.000 Euro. Am Peugeot Boxer wird der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nach der wuchtigen Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Darüber hinaus wurde eine Leitplanke in Mitleidenschaft gezogen und herumfliegende Trümmerteile beschädigten einen dem Peugeot folgenden Kleintransporter. Am Wagen und an der Verkehrseinrichtung beläuft sich der Schaden auf jeweils rund 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen neben dem Rettungsdienst samt Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr Isny mit sechs Fahrzeugen und über 20 Kräften im Einsatz war, musste die Fahrbahn bis etwa 16.45 Uhr zum Teil voll gesperrt werden.

