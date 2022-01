Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 13.01.2022

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Mann nach Diebestour in Untersuchungshaft

Weil er im Verdacht steht für zahlreiche Diebstähle im Bereich Friedrichshafen verantwortlich zu sein, sitzt ein 41-jähriger Türke aktuell in Untersuchungshaft. Neben mehrerer vergangener Taten soll er am Mittwoch gleich mehrfach auf Diebestour durch die Friedrichshafener Innenstadt unterwegs gewesen sein. Bereits gegen 12.45 Uhr beobachtete ein Drogeriemarkt-Mitarbeiter, wie der Tatverdächtige etwa 10 Parfumflaschen im Wert von rund 1.000 Euro entwendete. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest und fanden neben dem Parfum drei Sportjacken, die der Mann augenscheinlich aus einem anderen Geschäft gestohlen hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Als er am Nachmittag, offenbar ohne jedes Unrechtsbewusstsein, erneut beim Stehlen erwischt wurde, kamen bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen abermals Bekleidungsstücke aus diversen Geschäften zum Vorschein. Diese stammten offensichtlich aus weiteren aktuell begangenen Diebstahlstaten. Der 41-Jährige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen verbringen. Der bereits durch Eigentumsdelikte polizeilich bekannte Tatverdächtige wurde am Donnerstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Seither sitzt der 41-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft.

Drei Jacken der Marke Nike, an denen sich noch die originalen Preisschilder befanden, konnten bislang keinem Geschäft zugeordnet werden. Hierzu bittet der ermittelnde Polizeiposten Altstadt unter Tel. 07541/36142-0 um Hinweise.

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel. 0751/806-1337,

Oberkommissar Simon Göppert, Tel. 0751/803-1010.

