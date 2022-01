Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Farbschmierereien

In den letzten beiden Monaten hat ein Unbekannter das Abwasserpumpwerk und einen Hydraulikpumpenkasten neben dem Spielplatz im Mühlenweg mit Graffiti beschmiert. Mit über 25 Schriftzügen in unterschiedlichen Farben versah der Täter die Objekte. Der Schaden der den Stadtwerken dadurch entstanden ist, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Personen, die Hinweise auf den Schmierfink geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach

Betrunkener Lastwagenfahrer

Einen deutlich alkoholisierten Lkw-Lenker hat die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag am Parkplatz beim Drei-Länder-Kreisel aus dem Verkehr gezogen. Der 61-jährige Schwerlastlenker war von Krauchenwies nach Ostrach unterwegs, als er von einer Polizeistreife angehalten wurde. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch und die Beamten in der Fahrerkabine des Gefährts eine angebrochene Bierflasche entdeckten, wurden mit dem Fahrer zwei Atemalkoholtests durchgeführt. Da diese jeweils Werte von über einem und über 1,2 Promille ergaben, musste der 61-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein gab der Berufskraftfahrer freiwillig ab. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung die Alkoholisierung bestätigen, droht dem Mann neben dem Führerscheinentzug ein Strafverfahren.

Inzigkofen

Gegen geparktes Auto geprallt

Unachtsamkeit dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass eine 73 Jahre alte Opel-Lenkerin am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr in der Römerstraße gegen einen geparkten Wagen gefahren ist. Die Lenkerin prallte wuchtig gegen das Heck des Dacia, sodass an den beiden Fahrzeugen insgesamt ein Schaden von 20.000 Euro entstand. Der Opel wurde so schwer beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Unfallverursacherin blieb glücklicherweise unverletzt.

Inzigkofen

Totes Reh auf Straße führt zu Unfall

Am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr sind zwei Autofahrerinnen bei einem Auffahrunfall verletzt worden, nachdem sie wegen eines tot auf der Straße liegenden Rehs abbremsen mussten. Das Tier war offensichtlich zuvor überfahren worden, der verantwortliche Fahrer hatte den Unfall aber weder gemeldet, noch die Gefahrenstelle abgesichert. Eine 24-jährige VW-Fahrerin musste wegen des Kadavers stark abbremsen. Eine hinter ihr fahrende 28 Jahre alte Ford-Lenkerin fuhr auf. Beide Frauen verletzten sich bei der Kollision leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt, die Pkw, an denen insgesamt ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden sein dürfte, wurden abgeschleppt.

Krauchenwies

Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall - Zeugen gesucht

Zum Unfall geführt hat ein gefährliches Überholmanöver am Mittwoch auf der B 311 zwischen Krauchenwies und Göggingen. Ein Lastwagenfahrer, der nach Göggingen unterwegs war, überholt trotz Verbots in einer Kurve einen vorausfahrenden Scherlaster. Ein entgegenkommender 29 Jahre alter Audi-Fahrer musste teilweise nach rechts ausweichen und stark abbremsen, um eine frontale Kollision mit dem Lkw zu verhindern. Ein hinterherfahrender gleichaltriger Pkw- Lenker schaffte dies nicht. Er fuhr auf den ausweichenden Audi vor ihm auf, sodass an den Fahrzeugen insgesamt ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. Der überholende Lastwagenfahrer fuhr indes davon. Die Polizei Sigmaringen bittet Personen, die Hinweise zu den beiden Lastwagen geben können oder den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07517/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Schachtdeckel ausgebogen - Unfall

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich derjenige verantworten, der auf dem Festplatz mehrere Schachtdeckel ausgehoben hat. Ein Autofahrer, der dies am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr zu spät erkannte, fuhr in einen der offen stehenden Schächte. An seinem Opel entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der 19 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Personen, die Hinweise zu der Person geben können, die die Deckel ausgehoben hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Nach Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Lampertsweiler und Bad Saulgau erlitten. Der 52 Jahre alte Ford-Fahrer fuhr am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in Richtung Bad Saulgau und hielt an der Einmündung zur Ortsumfahrung Bad Saulgau an. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 30-jährige Mitsubishi-Lenkerin zu spät. Bei der Kollision entstand an den Autos ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro. Der Mitsubishi musste abgeschleppt werden.

Bad Saulgau

Abbiegen übersehen

Das Abbiegen seines Vordermanns übersehen hat ein Autofahrer am Mittwoch kurz vor 18 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bad Saulgau und Moosheim. Der 70 Jahre alte Skoda-Fahrer bremste zu spät und fuhr dem BMW vor ihm auf, dessen 50-jähriger Lenker in einen Forstweg abbiegen wollte. Der 70-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden, der auf etwa 9.000 Euro geschätzt wird.

