Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Alkohol- und Drogenfahrt

An Ort und Stelle endete die Fahrt für einen 47-jährigen Fiat-Lenker, nachdem er am Mittwochnachmittag bei Hirschlatt von Polizeibeamten kontrolliert worden war. Neben Atemalkoholgeruch stellten die Polizisten auch drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Da seine eigenen Angaben den Verdacht erhärteten, eine Atemalkoholmessung über 0,5 Promille ergab und die Ermittler eine geringe Menge Betäubungsmittel bei ihm auffanden, musste der 47-Jährige die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in eine Klinik begleiten. Neben einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz droht ihm eine Anzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln.

Oberteuringen

Wagen angefahren und geflüchtet

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag gegen 14.45 Uhr an einem in der Panoramastraße geparkten Fiat Ducato verursacht. Weil der Unbekannte danach einfach das Weite suchte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt unter Tel. 07541/701-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Meckenbeuren

Briefkasten beschädigt

Einen Briefkasten durch einen Knallkörper beschädigt haben Unbekannte am Montag zwischen 16 und 17.30 Uhr in der Max-Eyth-Straße. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07542/94320 entgegen.

Meckenbeuren

Unfall mit hohem Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 13.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Wiesentalstraße. Ein 31-jähriger Lastwagenfahrer rangierte auf dem Gelände, wobei der Auflieger seines Gespanns die Verbindungsbrücke zwischen zwei Gebäuden erfasste. Dabei gingen zwei Glasscheiben der Außenfassade zu Bruch. Während am Lkw offenbar kein Sachschaden entstand, wird dieser am Gebäude auf rund 25.000 Euro beziffert.

Langenargen

Von Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr an der Einmündung Oberdorferstraße / Kanalstraße ereignet hat. Ein 54-Jahre alter BMW-Lenker war auf der Oberdorfer Straße ortsauswärts unterwegs, als er in der Kurve vor der Einmündung nach links von der Fahrbahn abkam. Er beschädigte zwei Verkehrszeichen, überfuhr die Vorfahrtsstraße und kam an einem Betonstützpfeiler in der anliegenden Apfelplantage zum Stehen. Der Unfallverursacher blieb glücklicherweise unverletzt. Während der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung und der Obstplantage mit jeweils mehreren hundert Euro eher gering ausfällt, beläuft sich dieser an seinem Wagen auf rund 6.000 Euro.

Überlingen

Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch gegen 20.15 Uhr auf der L 195 zwischen Owingen und Andelshofen eine Verkehrsinsel überfahren und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Überlingen wegen Verkehrsunfallflucht. Den ersten Nachforschungen am Unfallort zufolge war der Fahrer, der bei dem Unfall ein Verkehrszeichen stark beschädigte, mit einem dunkelblauen Fiat 500, Baujahr 2007, in Richtung Andelshofen unterwegs. Der Wagen, der laut Zeugen eine Friedrichshafener Zulassung hatte, dürfte im Frontbereich deutlich sichtbare Beschädigungen aufweisen. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Meersburg

Unbekannter streift Bus und fährt weiter

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der L201 zwischen Meersburg und Uhldingen hat die Polizei Überlingen Ermittlungen eingeleitet. Ein unbekannter Autofahrer war in Richtung Meersburg unterwegs, kam mutmaßlich über die Fahrbahnmitte hinaus und streifte mit dem Außenspiegel einen entgegenkommenden Stadtbus. Am Bus entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbehelligt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell