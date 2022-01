Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Müll abgeladen

Zwei Tüten Hausmüll hat ein Umweltsünder an einer Haltebucht entlang der Landesstraße zwischen Dietfurt und Gutenstein abgeladen. Neben den Tüten entsorgte der Täter an der Stelle in einem Sack auch die Überreste seines Christbaumes. Die Polizei Sigmaringen, die den Müll am Dienstag entdeckte, konnte zwischenzeitlich einen 36-Jährigen als Verantwortlichen ausmachen. Auf ihn kommt nun eine entsprechende Anzeige zu.

Sigmaringen

Autoscheibe beschädigt

Wegen einer zerschlagenen Scheibe an einem Ford ermittelt aktuell das Polizeirevier Sigmaringen. Das Auto war zwischen Montagabend und Dienstagmittag in der Karlstraße auf Höhe der evangelischen Stadtkirche geparkt, als der Täter vermutlich mit einem harten Gegenstand dagegen schlug und damit für mehrere Risse in der Scheibe sorgte. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Gegenverkehr gestreift

Etwa 5.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag kurz vor 16 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Gutenstein und Harthof ereignet hat. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Unfallermittlungen kam ein 34 Jahre alter BMW-Fahrer in einer Kurve zu weit nach links und streifte den Mercedes einer entgegenkommenden 50-Jährigen. Verletzt wurden die Fahrer bei der Kollision nicht.

Wald

Verkehrsunfallflucht

Weil eine 85-Jährige am Dienstag auf dem Parkplatz eines Pflegeheims in der Straße "Sägewiesen" einen geparkten Pkw touchierte und danach einfach weiterfuhr, ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen Verkehrsunfallflucht gegen sie. Am geparkten Wagen verursachte die Frau rund 2.200 Euro Sachschaden. Am Wagen der Unfallverursacherin wird dieser auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Herbertingen

Vorfahrt missachtet

Blechschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B32 bei der Abfahrt nach Mieterkingen. Ein 22-jähriger VW-Fahrer fuhr von Mieterkingen kommend auf die Bundesstraße ein und übersah dabei den auf dem Linksabbiegerstreifen herannahenden Mercedes eines 35 Jahre alten Vorfahrtsberechtigen. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, bei der an beiden Autos rund 1.000 Euro Sachschaden entstand. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell