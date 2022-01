Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten

Betrüger am Telefon

Einem falschen Microsoft-Mitarbeiter auf den Leim gegangen ist eine 59-jährige Frau im Ortsgebiet. Der Betrüger rief bei seinem Opfer an und gaukelte als vermeintlich Angestellter der Computersoftware-Firma vor, dass Viren auf dem Rechner der 59-Jährigen gefunden worden seien. In mehreren Telefonaten bewegte der Täter die Frau dazu, ihn auf ihren Rechner aufzuschalten und tätigte unbemerkt Überweisungen im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Glücklicherweise bemerkte die 50-Jährige den Schwindel noch rechtzeitig, beendete das Gespräch und verständigte ihr Bank, die die Zahlungen rückgängig machte. In dem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor Betrügern am Telefon! Immer wieder versuchen Betrüger als angebliche Mitarbeiter von großen Software-Unternehmen durch Tricks an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Unsere Tipps:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie Verdacht schöpfen und legen Sie den Hörer auf. - Hartnäckige Täter lassen nicht locker. - Die Anrufer sprechen häufig Englisch oder gebrochen Deutsch. - Geben Sie keine sensiblen Daten wie Passwörter, Bankdaten oder von anderen Zahlungsdiensten am Telefon heraus. - Geben Sie den Unbekannten niemals Zugriff auf Ihren Rechner oder Laptop.

Sigmaringen

Rückwärts Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, bei dem ein Lkw-Fahrer am Montag kurz nach 13 Uhr am Stelzenbach beim Rückwärtsfahren mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der 61-jährige Fahrer des Lkw verursachte dadurch an seinem Fahrzeug und dem geparkten BMW einen Schaden, der sich auf insgesamt etwa 4.000 Euro beläuft.

Sigmaringen

Scheibe eingeschlagen

Im Laufe der Weihnachtsferien wurde an der Bertha-Benz-Schule ein Fenster eingeworfen. Der Täter warf vom Pausenhof mit einem Stein zwei Scheiben eines Gebäudes ein und verursachte einen Schaden, der auf mindestens 500 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise.

Mengen

Vorfahrt genommen

Glücklicherweise unverletzt blieben zwei Fahrzeuglenker, die am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Landesstraße zwischen Pfullendorf und Mengen zusammengestoßen sind. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines VW Transporters, der die L268 von Rulfingen nach Rosna überqueren wollte, erkannte die aus Pfullendorf herannahende Ford-Lenkerin zu spät. An dem Wagen der 27-Jährigen entstand bei der folgenden Kollision ein Schaden in Höhe von 15.000 Euro. Der Schaden am Transporter wird auf etwa die gleiche Höhe geschätzt.

Mengen

Unfall an Einmündung

Verletzungen erlitt eine Autofahrerin, die am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf der B32 auf Höhe der Einmündung Scheerer Straße mit einem Lkw zusammengestoßen ist. Der 71-jährige Schwerlastfahrer wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Scheer einbiegen und übersah dabei die Fiat-Lenkerin, die nach Herbertingen unterwegs war. Die 47 Jahre alte Fahrerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher gibt an, dass die 47-Jährige die Blinker gesetzt hatte und er deshalb davon ausging, dass die Fahrerin abbiegen wollte.

Bad Saulgau

Einbrecher scheitert

Mehrere Rolltore und die Tür eines Firmengebäudes hat ein Einbrecher versucht am vergangenen Wochenende aufzuhebeln. Der Täter scheitere dabei. Der Schaden der durch die Versuche an den Toren und der Tür entstanden ist, wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des versuchten Einbruchs. Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 an die Polizei erbeten. Auf dem gleichen Firmengelände zerkratzte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwoch und Montag einen abgestellten Dacia. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich um zwei verschiedene Täter handelt, bitten aber auch hierzu um Hinweise.

Präsidiumsbereich

Unfälle durch Eisplatten

Mehrere Unfälle durch herunterfallende Eisplatten hatte die Polizei im Präsidiumsbereich in den letzten Tagen zu verzeichnet. Insbesondere in den Landkreisen Sigmaringen und Ravensburg richteten die Platten, die von fahrenden Lastwagen heruntergefallen sind, an anderen Fahrzeugen teils vierstellige Schäden an. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass vor Fahrtantritt nicht nur die Sichtfläche von Schnee und Eis zu befreien ist, sondern insbesondere bei Schwerlastern auch das Dach des Fahrzeugs von Eis geräumt werden muss.

