Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Weiterfahrt untersagt haben Polizeibeamte einem 29-jährigen Autofahrer, nachdem dieser am Sonntagmittag, offenbar unter Drogeneinfluss stehend, in Friedrichshafen unterwegs war. Die Polizisten stellten während der Kontrolle im Stadtgebiet Anzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung fest. Da ein Drogenvortest und die eigenen Angaben des Fahrers den Verdacht erhärteten, musste der 29-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte die Untersuchung des Blutes illegale Substanzen nachweisen, kommt auf ihn eine Anzeige zu.

Meckenbeuren

Polizisten angegriffen

Mit strafrechtlichen Folgen muss eine 57-Jährige rechnen, die am Sonntagnachmittag für einen Polizeieinsatz verantwortlich war. Die Frau, die am Mittag vom Personal einer Friedrichshafener Fachklinik als vermisst gemeldet worden war, warf an ihrer Wohnadresse in Brochenzell mit beleidigenden Äußerungen um sich und griff Bewohner körperlich an. Gegenüber der gerufenen Polizei zeigte sie sich aggressiv. Sie beleidigte die Einsatzkräfte und trat darüber hinaus in Richtung der Beamten. Dabei verletzte sie einen Polizisten leicht. Sie wurde letztlich zurück in die Klinik gebracht. Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung kommen nun auf die Frau zu.

Friedrichshafen

Betrunken durch Friedrichshafen gefahren

Rund 1,1 Promille zeigte das Messgerät bei einem 33-jährigen Autofahrer an, der am späten Sonntagabend von Polizeibeamten im Stadtgebiet kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung Alkoholgeruch fest und brachten den Mann, nach der Atemalkoholmessung, zur Blutentnahme in eine Klinik. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, nahmen ihm seinen Führerschein ab und untersagten dem 33-Jährigen die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

Unter Drogen hinterm Steuer erwischt

Mutmaßlich unter Rauschgifteinwirkung stand ein 18-jähriger Autofahrer, der am Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, in Hirschlatt in eine Verkehrskontrolle fuhr. Die Ermittler stellten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Fahrer fest. Da auch ein Schnelltest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste der 18-Jährige die Beamten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Sollte die Untersuchung des Blutergebnisses den Verdacht bestätigen, kommt auf ihn ein empfindliches Bußgeld, eine Eintragung im Verkehrssünderregister und ein Fahrverbot zu. Darüber hinaus droht ihm eine Nachschulung und die Verlängerung der Führerschein-Probezeit.

Überlingen

Autos beschädigt

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag in der Straße "Zum Degenhardt" mehrere Fahrzeuge beschädigt. An einem geparkten Wagen rissen sie einen Spiegel ab und zerstachen einen Reifen. An einem weiteren Fahrzeug stachen die Täter ebenfalls die Reifen kaputt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen eingeleitet und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell