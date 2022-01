Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Brandalarm

Zu einem Brandalarm in einer Firma in der Randenstraße rückten am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei aus. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, hatte Kaminrauch, der durch starken Wind in das Gebäude gelangt war, den Alarm ausgelöst. Zu löschen gab es für die Freiwilligen Feuerwehren, die aus Rengetsweiler, Rinkenbach und Meßkirch mit insgesamt sechs Fahrzeugen und über 35 Kräften angefahren waren, nichts. Sachschaden entstand nicht.

Fridingen an der Donau

Wanderer von Bergwacht befreit

Nachdem zwei Wanderer am Sonntagvormittag nördlich des Knopfmacherfelsens witterungsbedingt in eine missliche Lage geraten waren, rückten Feuerwehr, Rettungsdienst, Bergwacht und Polizei aus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten beide den Wanderweg verlassen um die Strecke abzukürzen und waren auf felsigem Gelände abgerutscht. Andauernder Schneefall habe ein weiteres Fortbewegen im unwegsamen Gelände unmöglich gemacht. Sie verständigten die Rettungskräfte und wurden letztlich durch die Bergwacht befreit. Sowohl die 26-Jährige als auch ihr älterer Begleiter wurden im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt. Sie kamen mit dem Schrecken davon.

Pfullendorf

Unfall mit Sachschaden

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Sonntag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Stockacherstraße entstanden. Ein 56-jähriger Opel-Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen und touchierte in der Folge eine Leitbarke und ein Verkehrsschild. Am Pkw wird der Sachschaden auf knapp 3.000 Euro beziffert. Wie hoch dieser an der Barke ausfällt, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Der 56-Jährige blieb unverletzt.

